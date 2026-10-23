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«شبورة وأمطار خفيفة تمتد للقاهرة».. تحذيرات الأرصاد من طقس الجمعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«شبورة وأمطار خفيفة تمتد للقاهرة».. تحذيرات الأرصاد من طقس الجمعة

حالة الطقس
حالة الطقس
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الحرارة العظمى المتوقعة غداً فى القاهرة الكبرى 30درجة . 

وتشهد البلاد  شبورة مائية من (4: 8 صباحًا) قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتعرض لفرص أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق من (وسط وجنوب سيناء – حلايب – شلاتين – جنوب الصحراء الشرقية)، قد تكون متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

و فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من محافظات مدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من (30:35) كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة الطقس امطار شبورة طقس متقلب الأرصاد الجوية

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