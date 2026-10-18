الأرصاد: الطقس غداً مائل للحرارة نهاراً.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الاثنين طقسٌ مائلٌ للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارٌ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تتشكّل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومناطق من سيناء، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أيضاً أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الجديدة 28 17

6 أكتوبر 27 16

بنها 26 17

دمنهور 26 17

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 18

بلطيم 25 18

المنصورة 27 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 17

دمياط 25 19

بورسعيد 26 20

الإسماعيلية 28 18

السويس 28 18

العريش 26 16

رفح 25 15

رأس سدر 28 19

نخل 28 12

كاترين 23 11

الطور 29 20

طابا 27 16

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 30 21

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 25 17

السلوم 24 16

سيوة 27 15

رأس غارب 29 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 30 22

شلاتين 32 23

حلايب 30 23

أبو رماد 32 22

مرسى حميرة 31 23

أبرق 31 22

جبل علبة 30 22

رأس حدربة 30 23

الفيوم 28 16

بني سويف 28 17

المنيا 29 15

أسيوط 30 15

سوهاج 31 18

قنا 33 19

الأقصر 33 20

أسوان 34 20

الوادي الجديد 31 18

أبو سمبل 34 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 27

المدينة 39 25

الرياض 39 24

المنامة 37 29

أبو ظبي 38 27

الدوحة 38 30

الكويت 40 25

دمشق 25 13

بيروت 25 20

عمان 23 12

القدس 23 14

غزة 26 19

بغداد 35 25

مسقط 31 28

صنعاء 26 08

الخرطوم 39 27

طرابلس 30 21

تونس 27 20

الجزائر 28 19

الرباط 24 13

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 14 02

إسطنبول 19 12

إسلام آباد 29 16

نيودلهي 31 19

جاكرتا 35 25

بكين 19 07

كوالالمبور 32 24

طوكيو 28 20

أثينا 22 11

روما 25 12

باريس 14 07

مدريد 16 08

برلين 13 05

لندن 15 10

مونتريال 16 06

موسكو 11 03

نيويورك 15 08

واشنطن 18 09

نواكشوط 34 25

أديس أبابا 25 10