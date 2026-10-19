أجواء باردة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الإثنين 19 أكتوبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 أجواءً خريفية، مع انخفاض درجات الحرارة على عدد من المناطق، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ويميل إلى البرودة ليلًا وخلال ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية أن، اليوم الإثنين سيسوده طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وخلال ساعات الصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار

وتشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع احتمالية اختلاف شدتها من منطقة إلى أخرى.

كما تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، ما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة خلال ساعات الليل وفي المناطق المظللة.

تحذير من الشبورة المائية

ومن المتوقع تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت التوقعات قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامتهم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

تسجل القاهرة، اليوم الإثنين، درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة، فيما تصل العظمى في العاصمة الجديدة إلى 28 درجة والصغرى 17 درجة. وتسجل مدينة 6 أكتوبر 27 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، بينما تبلغ العظمى في بنها 26 درجة والصغرى 17 درجة، وتسجل دمنهور 26 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، وكفر الشيخ 26 و18 درجة، وبلطيم 25 و18 درجة.

وعلى مستوى السواحل الشمالية، تسجل الإسكندرية 26 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، فيما تبلغ العظمى في العلمين ومطروح 25 درجة، والصغرى 17 درجة في العلمين و17 درجة في مطروح. وتسجل السلوم 24 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وسيوة 27 و15 درجة، ووادي النطرون 27 و16 درجة. وتبلغ العظمى في طنطا 26 درجة والصغرى 17 درجة، والمنصورة 27 و17 درجة، والزقازيق 27 و18 درجة، وشبين الكوم 26 و17 درجة.

وفي مدن القناة وشمال سيناء، تسجل الإسماعيلية والسويس 28 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، بينما تبلغ العظمى في دمياط 25 درجة والصغرى 19 درجة، وبورسعيد 26 درجة والصغرى 20 درجة. وتسجل العريش 26 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، ورفح 25 و15 درجة، فيما تصل العظمى في رأس سدر إلى 28 درجة والصغرى 19 درجة.

أما في محافظات الصعيد، فتسجل الفيوم 28 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وبني سويف 28 و17 درجة، والمنيا 29 و15 درجة، وأسيوط 30 و15 درجة، بينما تصل العظمى في سوهاج إلى 31 درجة والصغرى 18 درجة. وتسجل قنا 33 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، والأقصر 33 و20 درجة، فيما ترتفع العظمى في أسوان إلى 34 درجة والصغرى 20 درجة. وتبلغ العظمى في الوادي الجديد 31 درجة والصغرى 18 درجة، بينما تسجل أبو سمبل 34 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.

وفي مدن البحر الأحمر، تسجل رأس غارب 29 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، وسفاجا 30 و21 درجة، ومرسى علم 30 و22 درجة، وشلاتين 32 و23 درجة، وحلايب 30 و23 درجة. وتبلغ العظمى في مرسى حميرة 31 درجة والصغرى 23 درجة، وأبو رماد 32 و22 درجة، وأبرق 31 و22 درجة، وجبل علبة 30 و22 درجة، ورأس حدربة 30 و23 درجة. كما تسجل الغردقة 30 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى.

وفي جنوب سيناء، تصل العظمى في شرم الشيخ إلى 31 درجة والصغرى 23 درجة، بينما تسجل الطور 29 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، وطابا 27 و16 درجة، ونخل 28 و12 درجة. وتسجل سانت كاترين أدنى درجة حرارة صغرى بين المدن الواردة، بواقع 11 درجة مئوية، مقابل درجة حرارة عظمى تبلغ 23 درجة.

وتنصح هيئة الأرصاد الجوية بمتابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، خاصة مع التغيرات السريعة التي يشهدها فصل الخريف، ومراعاة الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً.



