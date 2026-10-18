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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد معاشات نوفمبر2026.. وخطوات الصرف المبكر من بنك ناصر

موعد صرف معاشات شهر نوفبمر2026
موعد صرف معاشات شهر نوفبمر2026
رشا عوني

يترقب ملايين المستفيدين من المعاشات، موعد صرف معاشات شهر نوفمبر2026 المرتقب خلال الأيام المقبلة، كما يلجأ البعض لـ صرف المعاش مبكراً من بنك ناصر والقيام بالإجراءات المطلوبة للحصول على معاش نوفمبر مبكراً، كما يمكنك الاستعلام عن المعاشات أونلاين عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي . 

 

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 للمستفيدين.. تفاصيل - اليوم السابع

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر2026

يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر2026 يوم الأحد 1 نوفمبر، ويستمر الصرف حتى يوم الإثنين 30 نوفمبر، وفقا للمواعيد المعتادة لصرف المستحقات الشهرية.

11 مليون مستفيد من المعاشات

ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات في مصر نحو 11 مليون مواطن، وتوفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمات إلكترونية تتيح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات ملفاتهم التأمينية، بما يساعدهم على الوصول إلى المعلومات المتاحة بشأن مستحقاتهم، دون الحاجة إلى الاعتماد على الاستفسار المباشر في كل مرة.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2026


تتعدد منافذ صرف معاشات نوفمبر 2026 لتناسب احتياجات أصحاب المعاشات وتيسر حصولهم على المستحقات الشهرية، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي ATM.

-مكاتب البريد المصري.

-فروع البنوك التي تتيح صرف المعاشات.

-المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول للمستفيدين المشتركين في الخدمات المتاحة.

-وسائل الدفع الإلكتروني التي تسمح باستخدام بطاقات المعاش في المشتريات.

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طريقة الاستعلام عن معاشات نوفمبر2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــا.

-اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

-الدخول إلى خدمات صاحب المعاش.

-اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

-إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

-الضغط على استعلام للاطلاع على البيانات المتاحة

صرف معاش نوفمبر مبكراً

كما بدأ بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارًا من الخميس 15 أكتوبر 2026، إتاحة خدمة الصرف المبكر لمعاشات شهر نوفمبر 2026 أمام عدد من الفئات المستحقة عبر جميع فروع البنك ومنافذه المنتشرة في القاهرة والمحافظات، في إطار الجهود المستمرة للتيسير على أصحاب المعاشات وتوفير السيولة المالية اللازمة لهم قبل موعد الصرف المعتاد، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية بكل سهولة ويسر.

خطوات صرف المعاش مبكرًا بنك ناصر الاجتماعي

-تقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش إلى بنك ناصر الاجتماعي.

-تجهيز بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

-تقديم المستندات المطلوبة لإثبات بيانات المستفيد وجهة الصرف.

-استكمال أي أوراق إضافية تطلبها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو البنك.

-انتظار الموافقة على طلب تغيير جهة الصرف.

آخر موعد لصرف المعاشات مبكرا من بنك ناصر

وتستمر خدمة الصرف المبكر للمعاشات حتى 30 أكتوبر الجاري، وفقا للمواعيد المحددة من بنك ناصر الاجتماعي، بما يتيح للمستفيدين فرصة الحصول على مستحقاتهم قبل بداية شهر نوفمبر، من خلال فروع البنك في القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.

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