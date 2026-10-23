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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: لن أطلب من ترامب الضوء الأخضر لشن هجوم على إيران

نتنياهو ـ ترامب
نتنياهو ـ ترامب
إلهام عبد العزيز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن استهداف المنشآت النووية الإيرانية وحدها لن يكون كافيًا للقضاء على ما وصفه بالتهديد الإيراني، كاشفًا أنه أصدر في وقت سابق تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد بأن الحل يتمثل في إسقاط النظام الإيراني.

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وفي مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، قال نتنياهو إنه ما دام النظام الإيراني مستمرًا في السلطة، فسيكون قادرًا على إعادة بناء قدراته.


وأضاف أنه قبل عام، كانت إيران على وعلى وشك تدمير إسرائيل بالقنابل النووية، موضحًا أنه عندما علم بذلك، بادر إلى إطلاق عملية تنفذها إسرائيل بمفردها.


وتابع أن بعض الأشخاص حسني النية في إسرائيل قالوا له إن الأمر جيد، لكن إسرائيل تحتاج إلى ضوء أخضر من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن رده كان أنه لا يوجد ضوء أخضر، وأن إسرائيل لا تملك خيارًا آخر، لأن وجودها ليس موضعًا للتفاوض.


كما نفى نتنياهو صحة تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقل هجومًا إسرائيليًا واسعًا على إيران كان مقررًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الموافق 10 أكتوبر، واصفًا التقرير بأنه غير دقيق ومتحيز.


وقال نتنياهو، إنه سيُطلع ترامب على ما تعتزم إسرائيل القيام به، لكنه لن يطلب منه الضوء الأخضر لشن هجوم على إيران.

نتنياهو ترامب إيران الحرب على إيران

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