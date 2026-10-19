مدبولي: التعليم والأسعار والصحة والأجور والمعاشات والأمن والاستقرار أبرز شواغل المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منتدى مصر 2026 يستهدف الإجابة عن تساؤلات المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك خمس قضايا رئيسية تصدرت اهتماماتهم، وهي التعليم، والأسعار، وتحسين الخدمات الصحية، والأجور والمعاشات، والأمن والاستقرار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى، أن هذه القضايا استحوذت على الجانب الأكبر من اهتمامات المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تناولها والرد على التساؤلات المرتبطة بها من خلال جلسات المنتدى.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تعظيم أثر الاستثمارات التي جرى تنفيذها، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف ربوع مصر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للحكومة يتمثل في خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.