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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكلاسيكو من جديد.. معلومات بارزة عن ديربي الأرض بين برشلونة وريال مدريد

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، مساء الأحد المقبل، لمتابعة مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027، في مباراة تجمع الغريمين التقليديين وسط صراع مبكر على صدارة جدول الترتيب.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري الإسباني، ووجود مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم لامين يامال وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المواجهة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته التسع الأولى، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 21 نقطة، عقب تحقيق 7 انتصارات وتلقي هزيمتين.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

يمتد الصراع بين برشلونة وريال مدريد لأكثر من قرن، إذ تعود أول مواجهة بين الفريقين إلى عام 1902، قبل أن تتحول المنافسة بينهما إلى واحدة من أشهر المواجهات في تاريخ كرة القدم.

ولا تقتصر أهمية الكلاسيكو على النقاط الثلاث، بل تمتد إلى الصراع التاريخي بين الناديين، اللذين يتنافسان باستمرار على الألقاب المحلية والقارية، ويضمان عبر تاريخهما مجموعة كبيرة من أساطير اللعبة.

نجوم تحت الأضواء في الكلاسيكو

تتجه الأنظار خلال المواجهة المرتقبة إلى مجموعة من النجوم القادرين على صناعة الفارق، حيث يعول برشلونة على موهبة لامين يامال، إلى جانب بيدري ورافينيا، بينما يمتلك ريال مدريد أسلحة هجومية بارزة يتقدمها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، إلى جانب جود بيلينجهام.

ومن المنتظر أن تلعب المواجهات الفردية بين نجوم الفريقين دورًا مهمًا في تحديد مسار اللقاء، خاصة في ظل التقارب الكبير في المستوى الفني والإمكانات الهجومية.

صراع الصدارة يشعل المواجهة

يدخل برشلونة المباراة متقدمًا بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، ما يمنح أصحاب الأرض فرصة لتعزيز موقعهم في الصدارة، بينما يسعى الفريق الملكي لتقليص الفارق وإعادة المنافسة إلى نقطة أكثر اشتعالًا.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، في ظل القيمة التاريخية للكلاسيكو وتأثير نتيجته المحتمل على سباق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو

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