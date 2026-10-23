أحمد جعفر: الزمالك خصم مني 300 ألف جنيه بسبب شائعة توقيعي للأهلي

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، إعجابه بقدرات محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، مشيرًا إلى أنه يستحق الحصول على فرصة أكبر بعد المستويات التي قدمها خلال الموسم الحالي، ونجاحه في تصدر قائمة هدافي الدوري.

وقال أحمد جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»، إن محمود ممدوح لفت الأنظار منذ فترة وجوده مع حرس الحدود، لكنه لم يحصل على فرصة كاملة خلال الموسم الماضي مع مودرن سبورت، قبل أن يستغل مشاركته في الموسم الحالي ويثبت قدراته التهديفية.

وأضاف أن محمود ممدوح يمتلك إمكانات فنية مميزة، ويجيد اللعب داخل منطقة الجزاء وخارجها، مؤكدًا أنه قد يكون بديلًا مناسبًا لمصطفى زيكو، خاصة بعد إيقاف الأخير لمدة 5 مباريات.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن مستوى الفريق الأبيض، مؤكدًا أن العناصر الموجودة حاليًا قادرة على تقديم أداء أفضل، قائلًا: «القماشة اللي في الزمالك تقدر تطلع مستوى أفضل من كده».

وتطرق أحمد جعفر إلى أزمته السابقة مع الزمالك، موضحًا أن موقفه يختلف عن أزمة ناصر منسي الأخيرة، بعدما تم تداول أنباء عن توقيعه للنادي الأهلي، وهو ما نفاه جعفر، مؤكدًا أن الأمر تسبب في توقيع غرامة مالية عليه رغم عدم إيقافه.

وأردف: «موقفي كان مختلفًا عن موقف ناصر منسي، لأن الإدارة سربت خبر بتوقيعي للنادي الأهلي، وده مكنش صحيح، خاصة إن قبلها بأيام صبري رحيل وقع للأهلي».

وأضاف: «لما حصل الموقف ده، تم خصم 300 ألف جنيه مني، وكان عقدي وقتها 700 ألف جنيه، ولم يتم إيقافي، لكن كنت حاسس إني متسلم للجمهور، رغم إني كنت موقع العقد ومجدد للنادي مع الكابتن حمادة أنور، المدير الإداري».

وكشف جعفر عن كواليس تواصل الأهلي معه في تلك الفترة، قائلًا إن مسؤولي النادي تواصلوا معه عن طريق مجدي طلبة ومحمد عبدالوهاب، إلى جانب عماد النحاس، وكيل اللاعبين.

وعن المنافسة بين الأندية في الدوري المصري، أشار نجم الزمالك السابق إلى أن الفوارق الفنية بين اللاعبين أصبحت أقل، وأن المستويات باتت متقاربة بين الفرق، وهو ما يجعل المنافسة أكثر صعوبة.

وتحدث عن الأهلي، موضحًا أن تألق أشرف بن شرقي قد يمنح الفريق أفضلية هجومية، في الوقت الذي يرى فيه أن منصف بقرار وبن جديدة لم يقدما الإضافة المنتظرة حتى الآن.

واختتم أحمد جعفر حديثه بترتيب الفرق الثلاثة في المنافسة من وجهة نظره، واضعًا بيراميدز في المركز الأول، يليه الأهلي، ثم الزمالك.