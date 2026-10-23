قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 24 في الصاغة الآن
«شبورة وأمطار خفيفة تمتد للقاهرة».. تحذيرات الأرصاد من طقس الجمعة
أدعية تقال يوم الجمعة .. 7 كلمات لا ترد في هذه الساعة
ضرب أهداف اقتصادية ومدنية.. إيران تهدد بتوسيع هجماتها لتشمل دول الخليج
السعودية: إطلاق الإنذار المبكر في العاصمة الرياض
نتنياهو: لن أطلب من ترامب الضوء الأخضر لشن هجوم على إيران
دعاء يوم الجمعة المستجاب.. أدعية للرزق والفرج وراحة البال
أكبر سعر دولار في البنوك الآن
أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة
الأهلي يقرر مضاعفة العقوبات على اللاعبين طوال الموسم
تذكرة العبور لعصر التكنولوجيا.. شروط التقديم في منحة الرواد الرقميون بالأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جعفر: الزمالك خصم مني 300 ألف جنيه بسبب شائعة توقيعي للأهلي

أحمد جعفر
أحمد جعفر
رباب الهواري

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، إعجابه بقدرات محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، مشيرًا إلى أنه يستحق الحصول على فرصة أكبر بعد المستويات التي قدمها خلال الموسم الحالي، ونجاحه في تصدر قائمة هدافي الدوري.

وقال أحمد جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»، إن محمود ممدوح لفت الأنظار منذ فترة وجوده مع حرس الحدود، لكنه لم يحصل على فرصة كاملة خلال الموسم الماضي مع مودرن سبورت، قبل أن يستغل مشاركته في الموسم الحالي ويثبت قدراته التهديفية.

وأضاف أن محمود ممدوح يمتلك إمكانات فنية مميزة، ويجيد اللعب داخل منطقة الجزاء وخارجها، مؤكدًا أنه قد يكون بديلًا مناسبًا لمصطفى زيكو، خاصة بعد إيقاف الأخير لمدة 5 مباريات.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن مستوى الفريق الأبيض، مؤكدًا أن العناصر الموجودة حاليًا قادرة على تقديم أداء أفضل، قائلًا: «القماشة اللي في الزمالك تقدر تطلع مستوى أفضل من كده».

وتطرق أحمد جعفر إلى أزمته السابقة مع الزمالك، موضحًا أن موقفه يختلف عن أزمة ناصر منسي الأخيرة، بعدما تم تداول أنباء عن توقيعه للنادي الأهلي، وهو ما نفاه جعفر، مؤكدًا أن الأمر تسبب في توقيع غرامة مالية عليه رغم عدم إيقافه.

وأردف: «موقفي كان مختلفًا عن موقف ناصر منسي، لأن الإدارة سربت خبر بتوقيعي للنادي الأهلي، وده مكنش صحيح، خاصة إن قبلها بأيام صبري رحيل وقع للأهلي».

وأضاف: «لما حصل الموقف ده، تم خصم 300 ألف جنيه مني، وكان عقدي وقتها 700 ألف جنيه، ولم يتم إيقافي، لكن كنت حاسس إني متسلم للجمهور، رغم إني كنت موقع العقد ومجدد للنادي مع الكابتن حمادة أنور، المدير الإداري».

وكشف جعفر عن كواليس تواصل الأهلي معه في تلك الفترة، قائلًا إن مسؤولي النادي تواصلوا معه عن طريق مجدي طلبة ومحمد عبدالوهاب، إلى جانب عماد النحاس، وكيل اللاعبين.

وعن المنافسة بين الأندية في الدوري المصري، أشار نجم الزمالك السابق إلى أن الفوارق الفنية بين اللاعبين أصبحت أقل، وأن المستويات باتت متقاربة بين الفرق، وهو ما يجعل المنافسة أكثر صعوبة.

وتحدث عن الأهلي، موضحًا أن تألق أشرف بن شرقي قد يمنح الفريق أفضلية هجومية، في الوقت الذي يرى فيه أن منصف بقرار وبن جديدة لم يقدما الإضافة المنتظرة حتى الآن.

واختتم أحمد جعفر حديثه بترتيب الفرق الثلاثة في المنافسة من وجهة نظره، واضعًا بيراميدز في المركز الأول، يليه الأهلي، ثم الزمالك.

الزمالك احمد جعفر اخبار الرياضة اخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

مروحيات عسكرية

عطل فني.. طائرة نقل عسكرية سعودية تهبط اضطراريا في جزيرة كريت اليونانية

وزير الخارجية

تسلمها الأمير محمد بن سلمان.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لـ خادم الحرمين

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

الزواج

طلقت زوجتي قبل الدخول بها فهل يجوز لي الزواج من أمها؟.. دار الإفتاء تجيب

إلهان عمر وترامب

هل تزوجت شقيقها؟| إلهان عمر ترحل من واشنطن.. وترامب يهددها بالسجن والترحيل

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 23-10-2026

محطة قطار

ننشر أسماء مصابى حادث تصادم جرار قطار بسيارة ربع نقل بمزلقان بأسوان

المديرين الجدد

للارتقاء بالمنظومة الطبية.. تكليفات جديدة بمديرية الصحة بالمنيا

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد