مدحت عبدالهادي: الزمالك محتاج صفقات وحل الأزمات.. وجوارديولا مش هيغير الأداء

أكد مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت يستحق الانضمام إلى منتخب مصر، بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية، ونجاحه في تصدر قائمة هدافي الدوري بتسجيل 8 أهداف.

وقال مدحت عبدالهادي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»: «أرشح محمود ممدوح للمنتخب لأنه فرض نفسه، وقدر يكون هداف الدوري ونجح في تسجيل 8 أهداف، وهو لسه قدامه فترة ليست بالكثيرة علشان يكون في المنتخب، وهيكون عنصر بارز».

وأضاف: «ممدوح لاعب هداف وشخصيته قوية، ولكن اللعب الدولي يختلف عن الدوري، وده أمر لازم يكون في الحسبان عند تقييم فرص انضمامه للمنتخب».

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مستوى الفريق الأبيض، مؤكدًا أن تغيير المدير الفني وحده لن يكون كافيًا لتحسين الأداء، في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم صفوفه وحل الأزمات التي يعاني منها.

وأوضح: «الزمالك لو جاب جوارديولا بكرة مش هيغير حاجة في الأداء، لأن دي قدرات اللاعبين، ولازم تجيب صفقات وتحل الأزمات. من الموسم الماضي وإحنا بنقول إن الزمالك بيجتهد، والكابتن معتمد بيجهد».

وعلق عبدالهادي على تصرف ناصر منسي خلال مواجهة الزمالك والجيش الرواندي، مؤكدًا رفضه لما حدث، قائلًا: «مفيش حد راضي عن تصرف ناصر منسي في لقاء الزمالك والجيش الرواندي، والتصرف مش مقبول».

وفيما يتعلق بمركز حراسة المرمى، أعلن مدحت عبدالهادي رفضه فكرة التدوير بين حراس الزمالك، في إشارة إلى أهمية الاستقرار في هذا المركز خلال المباريات المقبلة.

واختتم نجم الزمالك السابق حديثه بالتأكيد على قوة المنافسة على لقب الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الصراع سيكون بين الزمالك والأهلي وبيراميدز، الذي يمتلك مديرًا فنيًا قويًا، وأصبح حديث القارة الإفريقية بعد نتائجه السابقة أمام صن داونز.

وأشار إلى أن أسلوب المدير الفني لبيراميدز في التعامل مع اللاعبين واضح، وهو ما ينعكس على أداء الفريق في المنافسات المختلفة