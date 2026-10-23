قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تذكرة العبور لعصر التكنولوجيا.. شروط التقديم في منحة الرواد الرقميون بالأكاديمية العسكرية
الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى
أنثروبيك تطلق Claude Duet.. وكيل ذكاء اصطناعي يعمل حتى بعد إغلاق حاسوبك
تطوير المرافق والبنية الأساسية.. ركيزة أساسية في نجاح المشروعات التنموية
بوتين: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية
نهب وتخريب 3 آلاف متجر.. السلطات الفرنسية تعتقل 2700 شخص
ضربات تستمر عدة أيام.. ترامب يدرس استئناف حملته العسكرية ضد إيران
أقل سعر دولار في البنوك اليوم
الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.. بيل كلينتون يستشهد بآية قرآنية في انتقاد الأمريكيين
كان نموذجا للإنسان النقي والمبدع.. مصطفى بكري يعلن وفاة رئيس تحرير حقائق وأسرار
عمرو الجزار: اشتغلت في محطة بنزين.. وأهلي اتحرموا من حاجات كثيرة بسببي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الجيش الرواندي يكشف كواليس واقعة مثيرة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف مصدر مقرب من عبد الرحيم طاليب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، عن تفاصيل واقعة شهدتها مباراة الذهاب أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون مقابل.

وأوضح المصدر، أن المباراة شهدت موقفًا أثار حالة من الاستياء لدى بعض أفراد بعثة الجيش الرواندي، بعدما احتفل أحد أعضاء الجهاز الفني للزمالك أمام الفريق المنافس بطريقة وصفها المصدر بالاستفزازية، وهو ما تسبب في اعتراض أحد إداريي الفريق الرواندي.

تفاصيل أزمة احتفال عضو الجهاز الفني للزمالك

وأشار المصدر، نقلًا عن أجواء الواقعة، إلى أن عضو الجهاز الفني للزمالك كان يردد عبارة «الله أكبر»، إلى جانب عبارات أخرى اعتبرها الجانب الرواندي استفزازية، الأمر الذي دفع أحد إداريي الجيش الرواندي إلى إبداء استيائه من طريقة الاحتفال.

وأضاف أن عبد الرحيم طاليب تدخل لاحتواء الموقف، مطالبًا أفراد فريقه بعدم الانشغال بما حدث، حيث قال: «سيبوه لحاله، هو يعبّر عن فرحته».

ورغم موقف المدير الفني الذي دعا إلى تجاوز الواقعة وعدم التصعيد، فإنه رأى أن الاحتفال أمام الفريق الرواندي بهذه الطريقة لم يكن مناسبًا، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل أن يعبّر عضو الجهاز الفني للزمالك عن فرحته بعيدًا عن لاعبي وإداريي الفريق المنافس، تجنبًا لإثارة أي مشاحنات.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والجيش الرواندي

وفي سياق متصل، يستعد الزمالك لخوض مواجهة الإياب أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 24 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق الأبيض قد حقق فوزًا مهمًا في لقاء الذهاب بهدف دون رد، سجله ناصر منسي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، ليمنح فريقه أفضلية قبل مواجهة العودة.

ويسعى الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في لقاء الإياب، من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.

في المقابل، يطمح الجيش الرواندي إلى تعويض خسارة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، أملًا في قلب موازين المواجهة وانتزاع بطاقة التأهل، في مباراة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين

الزمالك اخبار الزمالك دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

ارشيفي

الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض

ريهام حمدى

ريهام حمدي تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاعب من نادي نورشيلاند الدنماركي

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تأخير موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 بالمدارس..وتحذر من الشائعات

ترشيحاتنا

فضل شاكر

تركي آل الشيخ يحتفي بعودة فضل شاكر للمسرح: تستاهل.. تحملت الكثير

النجمة آمال ماهر

آمال ماهر لجمهورها على مسرح الأوبرا: محبتكم دليل على رضا ربنا عني

محمد فضل شاكر يشعل أجواء موسم الرياض بأغنية «كيفك ع فراقي» برفقة والدته.. لحظات مؤثرة تعيد اسم فضل شاكر إلى الواجهة بعد غياب 14 عامًا

محمد فضل شاكر يشعل أجواء موسم الرياض ويعيد والده بعد غياب 14 عاما

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد