مدرب الجيش الرواندي يكشف كواليس واقعة مثيرة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر مقرب من عبد الرحيم طاليب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، عن تفاصيل واقعة شهدتها مباراة الذهاب أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون مقابل.

وأوضح المصدر، أن المباراة شهدت موقفًا أثار حالة من الاستياء لدى بعض أفراد بعثة الجيش الرواندي، بعدما احتفل أحد أعضاء الجهاز الفني للزمالك أمام الفريق المنافس بطريقة وصفها المصدر بالاستفزازية، وهو ما تسبب في اعتراض أحد إداريي الفريق الرواندي.

تفاصيل أزمة احتفال عضو الجهاز الفني للزمالك

وأشار المصدر، نقلًا عن أجواء الواقعة، إلى أن عضو الجهاز الفني للزمالك كان يردد عبارة «الله أكبر»، إلى جانب عبارات أخرى اعتبرها الجانب الرواندي استفزازية، الأمر الذي دفع أحد إداريي الجيش الرواندي إلى إبداء استيائه من طريقة الاحتفال.

وأضاف أن عبد الرحيم طاليب تدخل لاحتواء الموقف، مطالبًا أفراد فريقه بعدم الانشغال بما حدث، حيث قال: «سيبوه لحاله، هو يعبّر عن فرحته».

ورغم موقف المدير الفني الذي دعا إلى تجاوز الواقعة وعدم التصعيد، فإنه رأى أن الاحتفال أمام الفريق الرواندي بهذه الطريقة لم يكن مناسبًا، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل أن يعبّر عضو الجهاز الفني للزمالك عن فرحته بعيدًا عن لاعبي وإداريي الفريق المنافس، تجنبًا لإثارة أي مشاحنات.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والجيش الرواندي

وفي سياق متصل، يستعد الزمالك لخوض مواجهة الإياب أمام الجيش الرواندي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 24 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق الأبيض قد حقق فوزًا مهمًا في لقاء الذهاب بهدف دون رد، سجله ناصر منسي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، ليمنح فريقه أفضلية قبل مواجهة العودة.

ويسعى الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في لقاء الإياب، من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.

في المقابل، يطمح الجيش الرواندي إلى تعويض خسارة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، أملًا في قلب موازين المواجهة وانتزاع بطاقة التأهل، في مباراة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين