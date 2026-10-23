جمال حمزة: الزمالك لن يتغير مع مدرب أجنبي.. وأرفض إيقاف ناصر منسي

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحقية محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، في الانضمام إلى منتخب مصر، بعد المستويات التي يقدمها خلال الموسم الحالي، ونجاحه في تسجيل 8 أهداف من إجمالي 12 هدفًا أحرزها فريقه في الدوري.

وقال جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»، إنه يرشح محمود ممدوح للانضمام إلى المنتخب، في ظل المستويات الثابتة التي يقدمها مع فريقه، مؤكدًا أن اللاعب يستحق الحصول على الفرصة في صفوف المنتخب الوطني.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مستوى الفريق الأبيض، مؤكدًا أن الجميع غير راضٍ عن الأداء الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التعاقد مع مدير فني أجنبي لن يكون كافيًا لتغيير شكل الفريق.

وأوضح جمال حمزة أن قدرات اللاعبين ونوعية العناصر الموجودة في الفريق هما العامل الأساسي في تحديد المستوى الذي يظهر به الزمالك، وهو ما يتطلب العمل على معالجة أوجه القصور داخل الفريق، بدلًا من الاعتقاد بأن تغيير المدير الفني وحده سيؤدي إلى تحسن الأداء.

وعلق حمزة على أزمة ناصر منسي، مهاجم الزمالك، بعد تصرفه خلال مواجهة الجيش الرواندي، مؤكدًا موافقته على توقيع عقوبة مالية على اللاعب، لكنه رفض فكرة إيقافه، خوفًا من تأثير ذلك على الفريق خلال المباريات المقبلة.

وقال نجم الزمالك السابق إنه يؤيد معاقبة ناصر منسي ماليًا، مع ضرورة تجنب إيقافه، خاصة أن الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه في ظل ارتباطاته المقبلة.

وانتقد جمال حمزة طريقة تعامل بعض لاعبي الزمالك مع النادي، مشيرًا إلى أن اللاعبين يمنحون الجماهير في كثير من الأحيان شعورًا بأنهم يقدمون تضحيات كبيرة من أجل النادي، وهو ما يستدعي ضرورة الالتزام وتحمل المسؤولية تجاه الفريق.

وشدد حمزة على أن الخصم المالي يمثل عقوبة مناسبة في هذه الحالة، مع ضرورة الحفاظ على استفادة الفريق من اللاعب، بدلًا من اتخاذ قرار بالإيقاف قد يضر بمصلحة الزمالك فنيًا.