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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن أشرف يدافع عن ياسين مرعي.. ويكشف مفاجأة بشأن مستوى بن جديدة وبقرار مع الأهلي

ياسين مرعي
ياسين مرعي
رباب الهواري

أكد أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق، أن محمود ممدوح، مهاجم موردن سبورت، يستحق الانضمام إلى منتخب مصر، بعد ظهوره بصورة جيدة خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن إيقاف مصطفى زيكو قد يمنح اللاعب فرصة أكبر للانضمام إلى المنتخب الوطني.

وقال أيمن أشرف، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»، إن محمود ممدوح يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، ويستحق الحصول على فرصة مع منتخب مصر، في ظل ما يقدمه من أداء وقدرات هجومية.

وتحدث نجم الأهلي السابق عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأحمر، مؤكدًا أنه من أصحاب الخبرات الكبيرة، ويعد من العناصر الأساسية في منتخب مصر، كما يمثل وجوده أهمية كبيرة للأهلي.

وأوضح أيمن أشرف أن ياسر إبراهيم لا يزال في مرحلة استعادة جاهزيته البدنية بعد العودة من الإصابة، مشيرًا إلى أن مشاركته تمثل إضافة مهمة للفريق، مع ضرورة مراعاة حالته البدنية خلال الفترة المقبلة.

ودافع أشرف عن ياسين مرعي، مدافع الأهلي، مطالبًا بعدم القسوة عليه بسبب بعض الأخطاء التي يرتكبها خلال المباريات.

وقال: «مش عاوزين الناس تقسو على ياسين مرعي، هو لاعب جيد، ولكن بيفتقد في بعض الأوقات التواجد في المكان الصحيح خلال بعض اللقاءات».

كما تطرق نجم الأهلي السابق إلى مستوى الثنائي بن جديدة وبقرار، مشيرًا إلى أنهما لم يقدما الأداء المنتظر منهما مع الفريق الأحمر حتى الآن، في ظل تطلعات الجماهير للاستفادة من الصفقات الجديدة وتقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

واختتم أيمن أشرف حديثه بتوقعاته للمنافسة على لقب الدوري المصري، واضعًا الأهلي في المركز الأول، يليه بيراميدز، ثم الزمالك، في ظل المنافسة القوية بين الأندية الثلاثة على البطولة.

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