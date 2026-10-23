دعاء المرأة لزوجها المتوفي يوم الجمعة.. تعرف عليه

دعاء زوجة لزوجها المتوفي يوم الجمعة ، يستحب للزوجة أن تدعو لزوجها المتوفي يوم الجمعة، والحرص على التصدق بصدقة جارية على روحه فهو من الأعمال الصالحة التي تصل للميت في قبره ، حثنا الشرع الشريف على الدعاء للمتوفي وذكره بأفضل الأعمال الطيبة .

دعاء زوجة لزوجها المتوفي يوم الجمعة

دعاء زوجة لزوجها المتوفي يوم الجمعة اللهم بدله دارا خيرا من داره، اللهم اجعل مثواه الفردوس الأعلى اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،اللهم ارحم زوجي وأموات المسلميناللهم اجعل الجنة داره ومقره، اللهم ارحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم، اللهم اجعله من عبادك السعداء، اللهم ارحم زوجي فهو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لمبسمه فاجعله يا رب مبتسما في فردوسك الأعلى.

اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرِم نُزله وأوسع مُدخلَهُ واغسلْهُ بالماء والثلج والبَرد ونقِّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس.

وثبت أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلّى على الجنازة دعا للحيّ والميت والشاهد والغائب والصغير والكبير والذكر والأنثى، فيقول: اللهمّ اغفر لحيِّنا وميِّتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرِنا وذكرنا وأنثانا.

دعاء زوجة لزوجها المتوفي

اللهم ارحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم، اللهم أنر قبورهم واسقها بفيض من جنتك وهب لهم سعة لا يرى لها نهاية، اللهم ارحم زوجي وأموات المسلمين. اللهم ارحم زوجي فهو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لبسمته فاجعله يارب مبتسما في فردوسك الأعلى اللهم اجعل الجنة داره و مقره.

اللهم ارحم زوجي الغالي

اللهم ارحم زوجي الغالياللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور.. اللَّهُمَّ إنَّ فُلانا ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه دعاء عطاء بن أبي رباح: اللهم اغفر له وارحمه، واردده إلى خير مما كان فيه، واجعل اليوم خير يوم جاء عليه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده ، دعاء الحسن البصري اللهم عبدك فلان عظّم أجره ونوره، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وأفسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، يارب ارحم زوجي واجعل أوقاته في جنتك أجمل يا الله اللهم كن آنسه في وحشته وارحم غربته واغفر زلته وأمن روعته يا أرحم الراحمين اللهم ارحمه بقدر ضعفنا أمام غيابه وحزن قلوبنا بفراقه اللهم ارحم زوجي الغالي .

اللهم ارحم زوجي واجمعني به في الجنة ويارب لا تفجعني في من تبقي من أحبائي فقد تمزق القلب اللهم ارحمه واجمعنا به في جناتكاللهم إن زوجي في أحد القبور ولم يقو قلبي على نسيانه، اللهم إنك أرحم مني عليه فأدخله الجنة من أوسع أبوابها وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم زوجي واجعل المسك ترابه والحرير فراشه اللهم أذقه حلاوة الجنة وريح الجنة وطيب الجنة ومسك الجنة ولا تحرمه من نعيم الجنة.

اللهم ارحم زوجي حبيبي

اللهم ارحم زوجي حبيبياللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك. اللهم إنه فى ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة الفبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك أنت الغفور الرحيم، اللهم اّمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسه آمنة مطمئنة ولقنه حجته اللهم ارحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقها بفيض من جنتك، وهب لهم سعة لا يرى لها نهاية.

دعاء لزوجي المتوفي

دعاء لزوجي المتوفي.. اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبراللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً. اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم ارحم زوجي الغالي واسكنه جنة الفردوس الأعلى. اللهم ارحم من سكنوا القبور وفارقوا الأهل والدور فإنك أنت العزيز الغفور اللهم تقبل منه القليل و تجاوز عنه التقصير اللهم اجعل مرضه كفارة لجميع ذنوبه و اجعل آخر عذابه عذاب الدنيا اللهم ثبته بالقول الثابت وارفع درجته واغفر خطيئته وثقل موازينه اللهم حاسبه حسابا يسيرا يامن هو أرحم من عباده بأنفسهم و من الأم بولدهاومن أمثلةدعاء للزوج المتوفيدعاء عبادة بن الصامت :(( اللهم إن عبدك فلاناً كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضللنا بعده )).

اللهم ارحم زوجي الغالي

اللهم ارحم زوجي الغالياللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب ، اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم ارحم زوجي و اجعله في فردوسك الاعلي ،اللهم إنّ فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه فإنّك أنت الغفور الرحيم. اللهم افسح في قبره ونور له فيه. اللهم أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها اللهم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور.