محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف والقيادات الدينية للمشاركة في مولد أحمد البدوي

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية؛ وفضيلة الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ وذلك للمشاركة في احتفالية المشيخة العامة للطرق الصوفية بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا.

حضر الاستقبال المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ؛ والعميد أ.ح. وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة؛ والأستاذ علي الخطيب، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالقاهرة؛ وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الغربية.

ورحّب محافظ الغربية بوزير الأوقاف والقيادات الدينية، مؤكدًا المكانة الدينية والتاريخية للمسجد الأحمدي، وحرص المحافظة على تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الزائرين والمريدين، وتيسير الخدمات وتنظيم حركة السير بمحيط المسجد ومناطق الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

احتفالات مولد السيد البدوي

وأشار إلى اهتمام المحافظة بتنظيم احتفالات المولد بما يؤكد مكانة الغربية الدينية والتاريخية، ويوفر سبل الراحة للزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أهمية ترسيخ الفهم الصحيح للدين وإحياء القيم الأخلاقية والروحية، مشيرًا إلى الدور المحوري للعلماء والمؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز معاني المحبة والتسامح، وترسيخ رسالة الإسلام القائمة على مكارم الأخلاق وصلاح الإنسان.

ويُعد العارف بالله السيد أحمد البدوي أحد أبرز أعلام التصوف الإسلامي في القرن السابع الهجري، وتُنسب إليه الطريقة الأحمدية، التي يقوم منهجها التربوي على التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية ومكارم الأخلاق.

ويعتبر المسجد الأحمدي صاحب مكانة بارزة بين المعالم الدينية والتاريخية بمحافظة الغربية، فيما يُمثل مولد السيد أحمد البدوي مناسبة دينية سنوية تستقبل خلالها مدينة طنطا الزائرين والمريدين من مختلف أنحاء الجمهورية.