سكن لكل المصريين 5 .. ما موقف العملاء غير المطابقين للشروط؟

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موقف غير المنطبق عليهم الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي بإعلان سكن لكل المصريين 5.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن موقف المتقدمين لبرنامج "سكن لكل المصريين 5"، والذي يهدف إلى دعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية ملائمة.

تم إرسال رسائل نصية لكافة العملاء الذين قاموا بالتقديم، سواء الذين تنطبق عليهم الشروط أو الذين لا تنطبق عليهم.

سكن لكل المصريين 5

سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين 5» لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم.

يتكون مشروع سكن لكل المصريين 5 متوسط الدخل من 78.730 وحدة سكنية، حيث تبلع مساحة الوحدات 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 5% من وحدات سكن لكل المصريين لذوي الهمم مع تسهيلات خاصة.

كما أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3500 جنيه للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5، بينما يكون الحد الأقصى للدخل الشهري: 15.000 جنيه للأسرة و12.000 جنيه للفرد.

ما موقف غير المنطبق عليهم الشروط؟

بحسب صندوق الإسكان الاجتماعي، فإنَّ المهلة المتاحة لغير المنطبق عليهم الشروط ليكون هناك أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية هي 14 يومًا فقط لسحب مقدم جدية الحجز، وألا يكون سبب الاستبعاد مرتبطًا بالتملك أو تجاوز حدود السن أو الدخل، وبشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

كما أكد الصندوق، على أن المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5 من هم خارج الأولوية يمكنهم سحب مقدم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكن، وسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط القيام بذلك خلال 30 يومًا من تاريخ وصول الرسالة النصية إليهم وانطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

مصير العملاء المنطبق عليهم الشروط

بالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات، يتوجب عليهم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية. حيث سيبدأ سداد القسط الأول اعتباراً من 1 يوليو 2025، مما يعني أن عليهم الاستعداد المالي لذلك.

أما بالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، فسيبدأ التعامل على ملفاتهم، حيث سيتم إرسالها إلى شركات الاستعلام للقيام بالاستعلامات الميدانية اللازمة.