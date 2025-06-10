سكن لكل المصريين.. خبر سار من الإسكان الاجتماعي للمتقدمين خارج الأولوية

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، موقف المتقدمين خارج الاولوية في " سكن لكل المصريين 5 ".



وقالت مي عبد الحميد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" موضح في كراسة الشروط أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة نطبق نظام الأاولويات وهو نظام معتمد من مجلس الوزراء ".



وتابعت مي عبد الحميد:" في الإسكان محدودي الدخل تكون الاوولية للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب ".

واكملت مي عبد الحميد :" كان عندنا طرح بـ 79 الف وحدة وتقدم عليه ودفع مقدمات 575 ألف مواطن وبعد الفرز هناك 133 ألف غير مطابق عليهم الشروط والباقي منطبق عليه الشروط ".

ولفتت مي عبد الحميد:" اللي خارج الاولوية يتم إرسال رسائل له ويمكنه سحب الأموال الخاصة به وفي الإعلان القادم يمكنه رفع إعلان السحب على السيستم ويكون له اولوية ".



