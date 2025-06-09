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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الإسكان حسمت الأمر.. ما موقف المتقدمين لوحدات سكن لكل المصريين 5؟

الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
أحمد أيمن

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موقف المتقدمين لبرنامج "سكن لكل المصريين 5"، والذي يهدف إلى دعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية ملائمة. 

في هذا الإطار، تم إرسال رسائل نصية لكافة العملاء الذين قاموا بالتقديم، سواء الذين تنطبق عليهم الشروط أو الذين لا تنطبق عليهم.

سكن لكل المصريين 5 

سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لإعلان «سكن لكل المصريين 5» لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم.

يتكون مشروع سكن لكل المصريين 5 متوسط الدخل من 78.730 وحدة سكنية، حيث تبلع مساحة الوحدات 75 مترًا و90 مترًا، مع تخصيص 5% من وحدات سكن لكل المصريين لذوي الهمم مع تسهيلات خاصة.

كما أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري: 3500 جنيه للتقديم في مشروع سكن لكل المصريين 5، بينما يكون الحد الأقصى للدخل الشهري: 15.000 جنيه للأسرة و12.000 جنيه للفرد.

العملاء المنطبق عليهم الشروط داخل أولوية الوحدات

بالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات، يتوجب عليهم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية. حيث سيبدأ سداد القسط الأول اعتباراً من 1 يوليو 2025، مما يعني أن عليهم الاستعداد المالي لذلك.

العملاء المنطبق عليهم الشروط داخل أولوية الوحدات الجاهزة

أما بالنسبة للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، فسيبدأ التعامل على ملفاتهم، حيث سيتم إرسالها إلى شركات الاستعلام للقيام بالاستعلامات الميدانية اللازمة.

العملاء خارج أولوية مشروعات سكن لكل المصريين 5

بالنسبة للعملاء الذين لا يندرجون ضمن أولوية مشروعات "سكن لكل المصريين 5"، سيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن. 

وفي حالة قيامهم بسحب المقدمات خلال 30 يوماً من وصول الرسالة النصية، أو إذا كانوا قد سبق لهم سحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، سيظل لديهم أولوية التقديم لإعلانات الصندوق المستقبلية، بشرط أن تنطبق عليهم محددات الإعلان الجديد.

العملاء غير المنطبق عليهم الشروط

أما العملاء الذين لا تنطبق عليهم الشروط في كافة مشروعات "سكن لكل المصريين 5"، فسيتوجب عليهم أيضاً سحب مقدمات جدية الحجز من مكاتب البريد المميكن. 

إذا قام هؤلاء العملاء بسحب المقدمات خلال 14 يوماً من تلقي الرسالة النصية، فسيكون لديهم فرصة للتقدم لإعلانات الصندوق القادمة، بشرط ألا يكون عدم انطباق الشروط ناتجاً عن استفادة سابقة أو تملك أو تجاوز شروط الدخل والسن.

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