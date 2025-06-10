قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
مدرب الأهلي يتحدّى إنتر ميامي: لا نخشى ميسي وهدفنا الانتصار
لتسهيل عودة المسافرين.. سكك حديد مصر تُواصل تشغيل القطارات الإضافية حتى 16 يونيو
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه في ظروف غامضة بأسوان
زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا
تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة والمناطق المضافة لها، والتي تشمل خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات، ومحطة محولات كهرباء، وذلك من خلال تقارير دورية ونتائج جولات تفقدية لمسئولي الوزارة، بهدف زيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة وتلبية طلبات المواطنين على السكن، وإتاحة الخدمات والفرص الاستثمارية. 


وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والالتزام الكامل بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن تباعًا، بجانب العمل على إنجاز ملف التقنين بشكل متكامل بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستقرار القانوني والمجتمعي. 


وقام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة، يرافقه الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.


واطَّلع مسئولو الإسكان، على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، ونسب الإنجاز الفعلية التي وصلت إليها الشركات المنفذة، والمشروعات المطروحة للتنفيذ، بالإضافة إلى خطط إنجاز مرافق مشروعات الإسكان، ومشروعات ترفيق مجاورات الأراضي المضافة، فضلًا عن الخطوط الرئيسية المغذية لتلك الأراضي.


وقام مسئولو "الإسكان" بجولة تفقدية شملت محطة محولات كهرباء العبور 6 بالحي 13، والتي تُعد من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين التغذية الكهربائية بالمدينة، وتخدم عددًا كبيرًا من الأحياء والتوسعات المستقبلية بالمدينة.


وشملت الجولة، تفقد أعمال تنفيذ مشروعات الخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي، ومنها: مشروع خطي الصرف الصحي بقطر 700 مم لكل منهما، بطول حوالي 8 كم للخط، لخدمة المناطق الجديدة، وخط مياه رئيسي بقطر 1200 مم، والذي يبلغ طوله حوالي 6 كم، ويستهدف تغذية مجاورات الأراضي المضافة حديثًا إلى المدينة.


وتفقد مسئولو الإسكان أعمال شبكات المياه والصرف والفرمة بمجاورات 2، 3، و10 بالحي 17 (منطقة القادسية سابقًا)، وذلك في إطار متابعة الأعمال الجارية وتذليل أي عقبات بأحياء ومجاورات الأراضي المضافة.


وتفقد مسئولو الوزارة، طريق R4، وهو أحد المحاور المرورية الرئيسية بمدينة العبور الجديدة، ويبلغ طوله 10.5 كم، ويُعد شريانًا هامًا يربط بين المناطق المختلفة، وكذا أعمال شبكات المرافق بمنطقة الأمل "سابقًا"، حيث تفقد مجاورتي 2 و3 بالحي 32، ومجاورات 2، 3، 4، و5 بالحي 29.


وطالب مسئولو الإسكان، بمواصلة الجهود المبذولة، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات، وذلك لضمان تسليم الأراضي للمواطنين في المواعيد المحددة، وبما يحقق التنمية المنشودة بالمدينة.


الجدير بالذكر أن مجاورة 2 بالحي 29، تضم قطع أراضٍ بمساحات 500 م²، ومجاورة 3 بالحي 29، تضم مساحات 400م²، حيث تُجرى حاليًا أعمال توصيل المياه، الصرف الصحي، الري، وفرمة الطرق، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين ومجاورة 4 بالحي 29، تضم مساحات 350 م²، وكذلك مجاورة 5 بالحي نفسه، تشمل قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 400 و450 م²، وجارٍ تجهيز الطرق.

وزير الإسكان مياه شرب جولات تفقدية معدلات التنمية المدن الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

ارشيفيه

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم دراجه بخارية وسيارة بالدقهلية

ارشيفيه

إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بالدقهلية

أنبوبة غاز من الحادث

أمن الجيزة ينقذ منطقة الوراق من كارثة بعد محاولة شخص إشعال أنبوبة غاز بسبب خلاف مع جارته

بالصور

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

7 مكونات أساسية تجعل مزيل العرق الطبيعي مثل الجاهز.. إليك الطريقة

مزيل عرق
مزيل عرق
مزيل عرق

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد