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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد المشروعات السكنية ورفع الكفاءة بعددٍ من المناطق

خلال الجولة التفقدية
خلال الجولة التفقدية
آية الجارحي

قام المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت عددًا من مواقع العمل الحيوية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.


واستهل رئيس الجهاز ومرافقوه، الجولة بزيارة موقع المشروع السكني زهرة العاصمة "المرحلة الثالثة"، المخصص لموظفي الحكومة بالعاصمة الادارية، حيث تابع رئيس الجهاز موقف الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها، وأعمال التشطيبات والطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، موجهاً بسرعة تلافي أي ملاحظات لتسليم المشروع بالمواصفات المطلوبة.

وفي إطار حرص الجهاز على تحسين الصورة البصرية للمدينة، تابع المهندس محمد عبدالعزيز، أعمال تنسيق الموقع، والتي تشمل زراعة المسطحات الخضراء وتجميل الميادين باستخدام الأشجار والنخيل بعدة مناطق، مشددًا على أهمية الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للمدينة.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، مشروع الإسكان المتوسط 44 عمارة بامتداد الحى الرابع، والذي يمثل أحد المشروعات المهمة لتوفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين.
واستمع رئيس الجهاز خلال الزيارة إلى شرح مفصل من المهندسين المشرفين على معدلات التنفيذ، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبدء في أعمال المرافق والتشطيبات النهائية.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، مشروع 92 عمارة بالحى السادس، وهو أحد مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، موضحاً أن نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق والتشطيبات النهائية تمهيدًا لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وأكد أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والالتزام بالتوقيتات المحددة، بما يخدم خطط التنمية المستدامة التي تشهدها المدينة، لافتاً إلى أن الجولات شملت الوقوف على معدلات الإنجاز والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد عبد العزيز، إنه تم شن حملة مرورية بتأمين من الإدارة العامة للمرور تحت إشراف العقيد أحمد أمين، قائد مرور الشروق وبدر، أسفرت عن ضبط 12 مركبة توك توك، والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفة تؤثر على أمن وسلامة المواطنين، وأن الحملات مستمرة بشكل دوري في جميع أنحاء المدينة.

مدينة بدر وزير الاسكان المدن الجديدة الجولة

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