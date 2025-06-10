أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 10-6-2024، وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم، إلى 10 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 6 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 11 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 11 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وصل سعر الباذنجان البلدي إلى 10 جنيهات للكيلو، والرومي بـ6.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 8 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 11 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيهات، والألوان 35 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر كيلو الخيار الصوب 10 جنيهات، والثوم 50 جنيها، واللفت 5 جنيهات، والبنجر 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

ووصل سعر البرتقال الصيفي إلى 25 جنيها، والجريب فروت 25 جنيها والليمون البلدي 45 جنيها، والتفاح الإيطالي 100 جنيه، والبلح الرملي 20 جنيها، والبلح السيوي 70 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 135 جنيها، والأفوكاتو 150 جنيها، و البرقوق الإنجليزي 35 جنيها.

وسجلت الفراولة 25 جنيها للكيلو، والتفاح المصري 45 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الأصفر 45 جنيها، والعنب البناتي الأحمر 45 جنيها، والأناناس 75 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 150 جنيهًا، والدوم 20 جنيها، والكريز 75 جنيها، والزنجبيل 150 جنيها.