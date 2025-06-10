يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 10 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء الموافق 10-6-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

الدولار الأمريكي شراء 49.58 جنيه، والبيع 49.68 جنيه.

اليورو شراء 56.4567 جنيه، والبيع 56.8091 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 66.8338 جنيه، والبيع 67.386 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 36.1397 جنيه، والبيع 36.284 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.5675 جنيه، والبيع 7.615 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الكرون النرويجي شراء 4.9119 جنيه، والبيع 4.9427 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 5.1521 جنيه، والبيع 5.1863 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 60.1626 جنيه، والبيع 60.5116 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 34.1249 جنيه، والبيع 34.402 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 32.2022 جنيه، والبيع 32.4361 جنيه.