انتظروا رسالة موبايل.. موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5

ما موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5 ؟ سؤال يطرحه المواطنون الذين تقدّموا لبرنامج "سكن لكل المصريين 5" للحصول على وحدة سكنية، لذا حرص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على توضيح موقف المتقدمين خارج الأولوية، بإرسال رسائل نصية لجميع العملاء الذين قاموا بالتقديم، سواء الذين تنطبق عليهم الشروط، أو أولئك الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أوضح في بيان، أنه فيما يخص العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التقديم ضمن برنامج سكن لكل المصريين 5، الذين هم ضمن أولوية الوحدات، يتعين عليهم بدء سداد الأقساط الربع سنوية، إذ سيبدأ موعد سداد القسط الأول في 1 يوليو 2025، ما يعني أن عليهم الاستعداد المالي لذلك.

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انتظروا رسالة نصية.. موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5

أما العملاء الذين تنطبق عليهم الشروط والذين هم ضمن أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، سيبدأ العمل على ملفاتهم، وسيجري إرسالها إلى شركات الاستعلام للقيام بالاستعلامات الميدانية اللازمة.

أما بالنسبة للعملاء الذين لا يندرجون ضمن أولوية مشروعات «سكن لكل المصريين 5»، سيجري توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن.

في حال قيامهم بسحب المقدمات خلال 30 يومًا من وصول الرسالة النصية، أو إذا كانوا قد سبق لهم سحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، سيظل لديهم أولوية التقديم لإعلانات الصندوق المستقبلية، بشرط أن تنطبق عليهم محددات الإعلان الجديد.

موقف المتقدمين ممن لا تنطبق عليهم شروط سكن لكل المصريين

بالنسبة إلى العملاء الذين لا تنطبق عليهم الشروط في جميع مشروعات «سكن لكل المصريين 5»، سيتعين عليهم أيضًا سحب مقدمات جدية الحجز من مكاتب البريد المميكن، وإذا قام هؤلاء العملاء بسحب المقدمات خلال 14 يومًا من تلقي الرسالة النصية، سيكون لديهم فرصة للتقدم لإعلانات الصندوق المقبلة، بشرط ألا يكون عدم انطباق الشروط ناتجًا عن استفادة سابقة أو تملك أو تجاوز شروط الدخل والسن.

انتظروا رسالة نصية.. موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5

وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي انتهت في 18 مايو من إصدار الإفادات للعملاء غير المنطبقة عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5» بسبب امتلاكهم عداد كهرباء.

وبدأ الصندوق بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبقة عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء، بدايةً من 30 أبريل الماضي، وتضمنت الرسائل النصية رابطًا إلكترونيًّا يتم الضغط عليه لمعرفة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي تتضمن على اسم الشركة، الشركات المسجل بها عداد، مثل عداد كهرباء باسم صاحب الطلب، أو الشريك، وكذلك النشاط المسجل بالشركة والخاص بكل عداد، ليسهل على العملاء المذكورين التوجه إلى الشركة المسجلين بها تحديدًا لاستخراج الإفادات المطلوبة.