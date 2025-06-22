قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول مرة تحصل.. وسام أبو علي يكشف كواليس هدفه العكسي أمام بالميراس
مفيش لياقة ولا روح.. لميس الحديدي تنتقد أداء الأهلي بكأس العالم للأندية|فيديو
إيران تهدّد باستهداف مفاعل ديمونة وتحذر واشنطن من التدخل العسكري
إسرائيل تعلن إحباط مخطط إيراني لاستهداف رعاياها في قبرص |صور
وزير الخارجية الإيراني: الغرب فقد بوصلته الأخلاقية تمامًا
رغم أزمات المنطقة.. مصر تؤمّن احتياطي السلع والغذاء يكفي لأكثر من عام |فيديو
إيران تعلن بدء الموجة 19 من عملية «الوعد الصادق 3» ضد إسرائيل
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية
وزير الخارجية: يجب وقف التصعيد ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
اسحب فلوسك فورًا.. مفاجأة بشأن سكن لكل المصريين 7 وموعد التقديم
برج الحوت .. حظك اليوم الأحد 22 يونيو 2025: مشاكل صحية
الحرس الثوري يصدر بيانًا عاجلاً بشأن عملية «الوعد الصادق» ضد إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اسحب فلوسك فورًا.. مفاجأة بشأن سكن لكل المصريين 7 وموعد التقديم

اسحب فلوسك فورًا.. مفاجأة سكن لكل المصريين 7 والتقديم بشروط جديدة
اسحب فلوسك فورًا.. مفاجأة سكن لكل المصريين 7 والتقديم بشروط جديدة
عبد العزيز جمال

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب جديد للتقديم ضمن برنامج الإسكان المدعوم لمحدودي الدخل، من خلال الإعلان التكميلي الذي يطلق عليه "سكن لكل المصريين 7"، والمقرر طرحه رسميًا خلال شهر يوليو المقبل.

ويستهدف الطرح الجديد المواطنين الذين خرجوا من أولوية التخصيص في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، لكن بشروط صارمة أبرزها سحب مبلغ جدية الحجز قبل موعد حاسم.

ضرورة سحب جدية الحجز قبل 30 يونيو

شدّد الصندوق في بيانه على ضرورة أن يقوم المواطنون بسحب جدية الحجز التي تم دفعها سابقًا قبل تاريخ 30 يونيو الجاري، حتى يكون بإمكانهم التقديم في الطرح الجديد، ولن يعتد بأي طلب من خارج هذا الإجراء.

كما يشترط التقديم في "سكن لكل المصريين 7" أن يكون المتقدم مستوفيًا لجميع محددات وشروط الإعلان الجديد، التي سيتم الكشف عنها بالتفصيل داخل كراسة الشروط الإلكترونية.

مقدم 50 ألف جنيه وتقسيط على 20 سنة

الطرح الجديد يستهدف شريحة محدودي الدخل فقط، وسيتم فتح باب الحجز بشقق بأسعار مدعومة، حيث يُشترط سداد مقدم حجز يبدأ من 50 ألف جنيه، مع إمكانية السداد بنظام التمويل العقاري على مدار 20 عامًا، وبفائدة ثابتة تبلغ 8%.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 بصيغة PDF الأسعار والمساحات

موعد التقديم على «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل 

يبدأ الحجز رسميا في «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل اعتبارًا من 8 يوليو 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال تقديم البيانات ورفع المستندات إلكترونيًا www.shmff.gov.eg.

أهم شروط الحصول على الوحدات السكنية  بـ«سكن لكل المصريين 7»

- لا يتجاوز الدخل الشهري للفرد محدود الدخل 12 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للأسرة.

مساحة شقق الطرح الثاني من «سكن لكل المصريين 7»

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في «سكن لكل المصريين 7» لومحدودي الدخل بين 75 و90 مترًا مربعًا، ويتم سداد قيمتها بنظام التمويل العقاري على فترة تصل إلى 20 عامًا، بفائدة سنوية 8% لمحدودي الدخل.

المدن الجديدة المستهدفة بالطرح

يشمل إعلان "سكن لكل المصريين 7" عددًا كبيرًا من المدن الجديدة، في توسّع غير مسبوق لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف المناطق الجغرافية، وتشمل:

  • العبور الجديدة
  • العاشر من رمضان
  • حدائق العاصمة
  • 15 مايو
  • أخميم الجديدة
  • أسوان الجديدة
  • أكتوبر الجديدة
  • السادات
  • بدر
  • طيبة
  • برج العرب
  • سوهاج الجديدة
  • قنا الجديدة
  • المنيا الجديدة

وحدات في 16 محافظة

وبجانب المدن الجديدة، تم تخصيص وحدات أيضًا في مراكز عدد كبير من المحافظات وهي:

أسوان – أسيوط – الأقصر – الجيزة – الفيوم – المنيا – المنوفية – سوهاج – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الدقهلية – الوادي الجديد – مطروح – البحيرة

كراسة الشروط والتسجيل عبر الإنترنت فقط

سيتم توفير كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد إلكترونيًا، ويمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على:

تفاصيل الوحدات المتاحة

شروط الاستحقاق

طريقة سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية والتسجيل

المستندات المطلوبة

آلية تسجيل البيانات ورفع الاستمارات إلكترونيًا

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الإسكان لتبسيط الإجراءات على المواطنين من خلال رقمنة كافة الخطوات الخاصة بالتقديم.

التقديـم عـن طريـق البوابـة الإكترونيـة لصنـدوق الإسـكان الاجتماعـي ودعـم التمويـل العقـاري علــى الموقـع www.shmff.gov.eg .

تنبيه للمواطنين: لا تتأخر في سحب جدية الحجز

أوضح الصندوق أن المواطنين الذين سبق لهم التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 5" ولم يتم تخصيص وحدة لهم، يجب عليهم المبادرة بسحب مبلغ جدية الحجز قبل 30 يونيو 2025 كشرط أساسي للانضمام للإعلان الجديد.

وسيُطلب تقديم إيصال سحب الجدية كأحد المستندات المطلوبة للتقديم في "سكن لكل المصريين 7".

سكن لكل المصريين 7 سحب جدية الحجز الإسكان موعد التقديم على «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل مساحة شقق الطرح الثاني من «سكن لكل المصريين 7» شروط الحصول على الوحدات السكنية بـ«سكن لكل المصريين 7»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

لولا فاني

أول تعليق من البلوجر لولا فاني بعد وفاة طليقها في عقار حدائق القبة المنهار

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

صورة ارشيفية

زيادة 15% في اليوم دا .. بشرى لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

إسرائيل وإيران

تأثير حرب إسرائيل وإيران على الاقتصاد العالمي .. اقتصادي يوضح

نشأت الديهي

الديهي: الحرب بين إيران وإسرائيل مرشحة للتصعيد

محمد كمال

إيران ترفض الاستسلام.. أستاذ علوم سياسية يكشف سيناريوهات حرب طهران وتل أبيب

بالصور

فستان كاجوال .. هيدي كريم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي المهن التمثيلية: دعم الفن والثقافة أولوية وطنية| صور

جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية
جولة أشرف صبحي داخل نادي نقابة المهن التمثيلية

روبي في ليلة استثنائية بافتتاح موازين .. وتعلن عن مفاجأة جديدة

روبي
روبي
روبي

عيد الأب .. ازاى تبسط باباك من غير هدايا

يوم الاب
يوم الاب
يوم الاب

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد