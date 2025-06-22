اسحب فلوسك فورًا.. مفاجأة بشأن سكن لكل المصريين 7 وموعد التقديم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب جديد للتقديم ضمن برنامج الإسكان المدعوم لمحدودي الدخل، من خلال الإعلان التكميلي الذي يطلق عليه "سكن لكل المصريين 7"، والمقرر طرحه رسميًا خلال شهر يوليو المقبل.

ويستهدف الطرح الجديد المواطنين الذين خرجوا من أولوية التخصيص في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، لكن بشروط صارمة أبرزها سحب مبلغ جدية الحجز قبل موعد حاسم.

ضرورة سحب جدية الحجز قبل 30 يونيو

شدّد الصندوق في بيانه على ضرورة أن يقوم المواطنون بسحب جدية الحجز التي تم دفعها سابقًا قبل تاريخ 30 يونيو الجاري، حتى يكون بإمكانهم التقديم في الطرح الجديد، ولن يعتد بأي طلب من خارج هذا الإجراء.

كما يشترط التقديم في "سكن لكل المصريين 7" أن يكون المتقدم مستوفيًا لجميع محددات وشروط الإعلان الجديد، التي سيتم الكشف عنها بالتفصيل داخل كراسة الشروط الإلكترونية.

مقدم 50 ألف جنيه وتقسيط على 20 سنة

الطرح الجديد يستهدف شريحة محدودي الدخل فقط، وسيتم فتح باب الحجز بشقق بأسعار مدعومة، حيث يُشترط سداد مقدم حجز يبدأ من 50 ألف جنيه، مع إمكانية السداد بنظام التمويل العقاري على مدار 20 عامًا، وبفائدة ثابتة تبلغ 8%.

موعد التقديم على «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل

يبدأ الحجز رسميا في «سكن لكل المصريين 7» لمحدودي الدخل اعتبارًا من 8 يوليو 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال تقديم البيانات ورفع المستندات إلكترونيًا www.shmff.gov.eg.

أهم شروط الحصول على الوحدات السكنية بـ«سكن لكل المصريين 7»

- لا يتجاوز الدخل الشهري للفرد محدود الدخل 12 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للأسرة.

مساحة شقق الطرح الثاني من «سكن لكل المصريين 7»

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في «سكن لكل المصريين 7» لومحدودي الدخل بين 75 و90 مترًا مربعًا، ويتم سداد قيمتها بنظام التمويل العقاري على فترة تصل إلى 20 عامًا، بفائدة سنوية 8% لمحدودي الدخل.

المدن الجديدة المستهدفة بالطرح

يشمل إعلان "سكن لكل المصريين 7" عددًا كبيرًا من المدن الجديدة، في توسّع غير مسبوق لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف المناطق الجغرافية، وتشمل:

العبور الجديدة

العاشر من رمضان

حدائق العاصمة

15 مايو

أخميم الجديدة

أسوان الجديدة

أكتوبر الجديدة

السادات

بدر

طيبة

برج العرب

سوهاج الجديدة

قنا الجديدة

المنيا الجديدة

وحدات في 16 محافظة

وبجانب المدن الجديدة، تم تخصيص وحدات أيضًا في مراكز عدد كبير من المحافظات وهي:

أسوان – أسيوط – الأقصر – الجيزة – الفيوم – المنيا – المنوفية – سوهاج – قنا – دمياط – البحر الأحمر – الدقهلية – الوادي الجديد – مطروح – البحيرة

كراسة الشروط والتسجيل عبر الإنترنت فقط

سيتم توفير كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد إلكترونيًا، ويمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على:

تفاصيل الوحدات المتاحة

شروط الاستحقاق

طريقة سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية والتسجيل

المستندات المطلوبة

آلية تسجيل البيانات ورفع الاستمارات إلكترونيًا

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الإسكان لتبسيط الإجراءات على المواطنين من خلال رقمنة كافة الخطوات الخاصة بالتقديم.

التقديـم عـن طريـق البوابـة الإكترونيـة لصنـدوق الإسـكان الاجتماعـي ودعـم التمويـل العقـاري علــى الموقـع www.shmff.gov.eg .

تنبيه للمواطنين: لا تتأخر في سحب جدية الحجز

أوضح الصندوق أن المواطنين الذين سبق لهم التقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 5" ولم يتم تخصيص وحدة لهم، يجب عليهم المبادرة بسحب مبلغ جدية الحجز قبل 30 يونيو 2025 كشرط أساسي للانضمام للإعلان الجديد.

وسيُطلب تقديم إيصال سحب الجدية كأحد المستندات المطلوبة للتقديم في "سكن لكل المصريين 7".