تطورات جديدة في "سكن لكل المصريين 5".. موعد دفع الأقساط والاستلام

في إطار متابعة مستمرة لمستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي، تطرح الدولة مشروعات تهدف لتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل وأبرزها مشروع "سكن لكل المصريين".

مؤخرًا، أثارت نتائج قوائم المقبولين والمستبعدين من الحجز تساؤلات واسعة بين المتقدمين لمشروع "سكن لكل المصريين 5".

موقف المستبعدين من "سكن لكل المصريين 5"

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المواطنين الذين تم استبعادهم رغم استيفائهم الشروط يمكنهم التقدم بتظلم عبر الوسائل المحددة لإعادة فحص موقفهم بشكل دقيق.

ومن أبرز أسباب الاستبعاد هو تجاوز الحد الأقصى للسن أو الدخل الشهري أو الاستفادة المسبقة من وحدات إسكان مدعوم.

وإذا تم تأكيد الاستبعاد بشكل نهائي، يحق للمواطن سحب مقدم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام الرسالة النصية بالإخطار.

موعد دفع أقساط “سكن لكل المصريين 5”

بالنسبة للمواطنين الذين شملتهم قائمة الأولوية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 5"، أعلن الصندوق بدء سداد الأقساط ربع السنوية اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

تعتبر هذه الأقساط بداية الالتزام المالي للمشروع، ويجب على المتقدمين الالتزام بالسداد حتى يتم تسليم الوحدة السكنية.

ستتم عملية سداد الأقساط من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن الإجراءات الرسمية لاستكمال الحجز، بالتنسيق مع جهات التمويل العقاري الشريكة في تنفيذ المشروع.

موقف المقبولين في “سكن لكل المصريين 5”

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن ملفات المقبولين في الوحدات الجاهزة للتسليم سيتم إحالتها إلى شركات استعلام ميداني متخصصة، وذلك للتحقق من دقة البيانات المُدخلة بشأن محل الإقامة والدخل والحالة الاجتماعية، تمهيدًا لاستكمال تخصيص الوحدات.

موعد تسليم شقق “سكن لكل المصريين 5”

وفقًا لما أعلنه الصندوق، فقد تم تقسيم موقف المتقدمين إلى ثلاث فئات رئيسية:

مقبولو وحدات التسليم خلال 36 شهرًا: هؤلاء عليهم سداد القسط الأول يوم 1 يوليو 2025.

مقبولو الوحدات الجاهزة للتسليم: تُستكمل ملفاتهم حاليًا تمهيدًا لمرحلة الاستعلام الميداني.

المستبعدون من الأولوية: يمكنهم تقديم التظلمات خلال 30 يومًا.

وبحسب وزارة الإسكان، تستمر الجهود لإيصال المعلومات اللازمة للمواطنين ولتسهيل جهودهم للحصول على سكن يناسب احتياجاتهم، حيث يعتبر مشروع "سكن لكل المصريين" طموحًا حقيقيًا يهدف لدعم الأسرة المصرية.