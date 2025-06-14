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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سكن لكل المصريين سابقا .. كل ما تريد معرفته عن شقق حكايات التجمع

لو معاك 100 ألف.. قدّم فورا في شقق حكايات التجمع
لو معاك 100 ألف.. قدّم فورا في شقق حكايات التجمع
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تبدأ إحدى الشركات حجز شقق حكايات التجمع ( سكن لكل المصريين سابقًا) بمدينة القاهرة الجديدة غدًا الأحد، الموافق 15 يونيو، وذلك بعد أن وقّعت وزارة الإسكان عقدًا مع الشركة للاستحواذ على مشروع "حكايات التجمع"، بمدينة القاهرة الجديدة.

يضمّ مشروع حكايات التجمع 5328 شقة، بمساحات تتراوح بين 99 و132 مترًا مربعًا، وهذه الشقق كاملة التشطيب، وجاهزة للسكن.

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لو معاك 100 ألف.. قدّم فورا في شقق حكايات التجمع

موعد بداية حجز شقق حكايات التجمع

ستبدأ إجراءات الحجز والتعاقد في مشروع حكايات التجمع غدًا الأحد الموافق 15 يونيو، إذ يودع العميل مبلغ جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه، في حساب الشركة بفرع بنك أبو ظبي الأول مصر FAB MISR.

على أن يتم سداد المبلغ دفعة واحدة غير مجزأة، في حالة التحويل البنكي (يرجى ذكر الاسم- الرقم القومي- رقم الموبايل)، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل.

سيجري التواصل هاتفيًّا مع العميل للحضور بمقر التسويق والمبيعات، لاختيار وتخصيص الوحدة السكنية، ولن يتم الحجز والتخصيص إلا في المواعيد المحددة، التي يتم إبلاغها وتحديدها من قِبل الشركة، تيسيرًا على العملاء.

لو معاك 100 ألف.. قدّم فورا في شقق حكايات التجمع

أنظمة السداد لشقق حكايات التجمع

مقدم التعاقد 10%، والباقي على 6 سنوات، أقساط متساوية، ربع سنوية.

مقدم التعاقد 15%، والباقي على 7 سنوات، أقساط متساوية، ربع سنوية.

مقدم التعاقد 20%، والباقي على 8 سنوات، أقساط متساوية، ربع سنوية.

يحق للعميل حجز وحدتَين بحد أقصى خلال مراحل المشروع جميعها.

سعر الشقة الـ98 مترًا بـ4.5 مليون جنيه.

سعر الشقة الـ128مترًا بـ6 ملايين جنيه.

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