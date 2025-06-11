أخبار التوك شو| صندوق الإسكان يكشف موقف المتقدمين خارج الأولوية في «سكن لكل المصريين 5».. وأهم خطوة للتعافي الغذائي بعد انتهاء عيد الأضحى

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الفخراني: "الملك لير" فرصة لتذوق العربية الفصحى وأجيال جديدة تستمتع بها



أكد الفنان يحيى الفخراني أن مسرحيته "الملك لير" تمثل فرصة فريدة للجمهور لتذوق النص باللغة العربية الفصحى.

وأشار الفخراني إلى أنه لاحظ في عروض سابقة استمتاع الأطفال، حتى في عمر الثامنة، بهذا العمل الكلاسيكي.



وأضاف الفخراني خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال على خشبة المسرح القومي في برنامج مساء دي أم سي أن العرض الجديد للمسرحية هذا العام سيشهد مشاركة فنانين جدد، مؤكدا على حرص العمل على جعل اللغة العربية الفصحى سهلة ومتاحة للممثلين.

إسلام عنان: المتحور الجديد أقل خطورة.. ولكن أكثر انتشارا وتماسكا مع خلايا الجسم



قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا سيظل دائما يتحور لأن طبيعته دائمة التحور باستمرار، والمتحور الجديد «نيمبوس» الموجود حاليا ليس الأخير، مشيرا إلى أن نسبة التحور في الشهر الماضي على مستوى العالم 2% وتطورت هذا الشهر إلى 10% من إجمالي الإصابات.

"صندوق الإسكان" يوضح موقف المتقدمين خارج الأولوية في "سكن لكل المصريين 5"



قالت المهندس مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنّ الصندوق بدأ بإرسال رسائل نصية للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين 5، سواء ممن انطبقت عليهم الشروط أو من لم تنطبق.

وزير فلسطيني سابق: إسرائيل بقيادة نتنياهو تبحث لأول مرة منذ 2023 عن صفقة في غزة



قال الدكتور حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، إن الاتصال الأخير بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو الذي استمر قرابة 40 دقيقة، لم يتمحور بشكل أساسي حول غزة، بل تركز على الملف النووي الإيراني، في ظل مخاوف إسرائيلية من التطورات التقنية المتسارعة في إيران، ووجود مقترح أمريكي جديد مع بعض التعديلات الإيرانية التي قد لا ترضي إسرائيل تمامًا.

فتح: أوروبا بدأت تتحرك فعليًا ضد الاحتلال



قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن البيان الأخير الصادر عن وزراء خارجية بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، وكندا، يمثل تحولًا حقيقيًا في الموقف الأوروبي من مجرد التصريحات إلى خطوات عملية، وذلك بعد سلسلة من المواقف البرلمانية التي طالبت بمحاسبة مسؤولين إسرائيليين على رأسهم بن جفير وسموتريتش، بسبب تحريضهم العلني على العنف والإبادة.

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الاعتراف الفرنسي والبريطاني بالدولة الفلسطينية يرسخ لحل الدولتين



أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الاعتراف الفرنسي والبريطاني بالدولة الفلسطينية يرسخ لحل الدولتين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

ماهر فرغلي: الإخوان فشلوا في الحكم رغم عقود من العمل السري



أكد ماهر فرغلي، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن تنظيم الإخوان المسلمين، الذي عمل في سرية تامة لعقود طويلة، انكشف عن إخفاقات كبيرة فور وصوله إلى السلطة في مصر، مما أدى إلى فوضى سياسية واسعة.



وأضاف فرغلي خلال مداخلة في برنامج "اليوم" على قناة DMC هذا الفشل إلى عدة عوامل متأصلة في الإسلام السياسي بشكل عام، منها التصدعات الداخلية للجماعة، والاستعلاء الإيماني لدى أعضائها، بالإضافة إلى الخطاب التكفيري الذي ساهم في تأجيج التوترات.

وصلة ألش ونكت سريعة من أحمد سعد .. وفعل غريب من عمرو أديب على الهواء| شاهد



دخل المطرب أحمد سعد في وصلة من النكت السريعة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، بحضور عدد من الفنانين منهم الملحن نادر حمدي.

كوب ماء كل ساعة.. أهم خطوة للتعافي الغذائي بعد انتهاء عيد الأضحى



حذر الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي من الممارسات الغذائية الخاطئة التي يرتكبها كثيرون خلال عيد الأضحى والتى تؤثر على صحة الجسم .

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية اية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد أن كثيرين أهملوا تناول طبق السلطة الخضراء خلال العيد لصالح اللحوم ، معتبرا أن إعادة إدخال السلطة إلى الوجبات هو تصحيح ضروري لهذا الخطأ، مشددا على أهمية البدء بطبق السلطة قبل تناول البروتينات والنشويات.