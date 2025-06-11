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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

iOS 26 يمنح تطبيق Apple Maps تحديثات ذكية وشكلًا جديدًا بفضل «Liquid Glass»

Apple Maps
Apple Maps
احمد الشريف

في مؤتمر WWDC 2025، كشفت آبل عن نظام iOS 26 الجديد، والذي تميز بإعادة تصميم شاملة لواجهة المستخدم، لكن تطبيق Apple Maps حصل أيضًا على مجموعة من الميزات الجديدة اللافتة، أبرزها ميزة "Visited Places" أو "الأماكن التي تمت زيارتها".

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين اختيار تفعيل تتبع المواقع التي زاروها مثل المطاعم والمتاجر ونقاط الجذب المختلفة. ما يميز هذه الخاصية أن جميع البيانات يتم تخزينها محليًا على الجهاز بشكل مشفر من طرف إلى طرف، ما يعني أن حتى آبل نفسها لا يمكنها الوصول إليها.

بإمكان المستخدمين تصفح سجل مواقعهم داخل تطبيق الخرائط مباشرة، ما يساعدهم على تذكّر الأماكن المفضلة، وإعادة زيارة أماكن مميزة تم نسيانها، أو استعراض نمط تحركاتهم ورحلاتهم بطريقة بصرية منظمة.

هل تنافس Timeline من Google Maps؟

رغم أن Google Maps لا تزال أكثر قوة من حيث تنوع الميزات، فإن التصميم والخصوصية في Apple Maps يجعلانها منافسًا قويًا، خاصة مع بساطة الواجهة الجديدة وسهولة التنقل داخل التطبيق.

تحسينات على التنقل اليومي عبر الذكاء المحلي

iOS 26 يُدخل مستوى جديدًا من الذكاء إلى Apple Maps، حيث يستخدم الذكاء على الجهاز (On-device intelligence) لتعلّم الطرق المعتادة للمستخدم.

 على سبيل المثال، يمكن للهاتف التعرف على رحلتك اليومية إلى العمل أو العودة إلى المنزل، ويبدأ تلقائيًا بعرض الطريق المفضل مع تحديثات لحظية، واقتراحات بديلة، وتنبيهات عن التأخير.

كل هذه العمليات تتم دون إرسال أي بيانات إلى السحابة، مما يضمن الخصوصية التامة ويقلل من الحاجة للتفاعل اليدوي مع التطبيق.

تصميم حديث بنمط "Liquid Glass"

واجهة iOS 26 الجديدة التي تحمل اسم "Liquid Glass" طالت كافة جوانب النظام، بما في ذلك Apple Maps. 

يضيف التصميم الجديد عمقًا بصريًا وتدرجات شفافة وطبقات ديناميكية تعزز من وضوح المحتوى وتجعل تجربة التنقل أكثر سلاسة.

من ضمن التحسينات العملية، أن إشعارات الخرائط أصبحت تظهر بشكل جزئي حتى عند التنقل بين التطبيقات الأخرى، ما يعني أنك لن تفقد تحديثات الطريق أو التنبيهات المهمة أثناء القيام بمهام متعددة.

توافر التحديث

من المتوقع أن يتم طرح iOS 26 رسميًا للجمهور في خريف 2025، متضمنًا هذه التحديثات الذكية والمظهر الجديد لتطبيق الخرائط.

Apple Maps نظام iOS 26 WWDC 2025

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