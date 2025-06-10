تصميم جديد وتحديثات واسعة .. آبل تكشف رسميًا عن iOS 26

نظام iOS 26 الجديد من Apple ليس مجرد إصدارا عاديا، لأنه يعد التحديث الأكثر طموحًا لنظام iOS منذ سنوات، وهو تحديث يتجاوز اللمسات التجميلية ويستفيد من رؤية Apple المتطورة للذكاء الاصطناعي والتفاعل الفوري.

أهم ميزات iOS 26

وأعلنت آبل عن نظام iOS 26 هذا الأسبوع في مؤتمر WWDC 2025، فإذا كان هناك تغيير بصري واحد ستلاحظه أولاً، فهو تصميم Liquid Glass الجديد و المستوحى من جماليات VisionOS الزجاجية متعددة الطبقات، يُقدم Liquid Glass مادة جديدة كلياً لنظام iOS وذلك كل شيء، من أيقونات التطبيقات إلى الأدوات وعناصر التحكم في النظام، كما يُضفي على العناصر الثابتة، مثل ساعة شاشة القفل، طابعاً ديناميكياً، ويتكيف بسلاسة مع الصور والمساحة.

حرّك هاتفك iPhone، وستستجيب خلفياته المكانية بتأثير اختلاف المنظر ثلاثي الأبعاد الذي يُضيف عمقاً وبُعداً فقد استخدمت الإصدارات السابقة من iOS، وخاصةً من iOS 1 إلى iOS 6، أسلوب تصميم مُحاكي للواقع

تركيز أكبر

وأعادت Apple تصميم واجهات التطبيقات للاستفادة القصوى من مادة الزجاج السائل الجديدة كما يعتمد تطبيق الكاميرا تصميمًا انسيابيًا مع عناصر تحكم مخفية، مما يتيح لك التركيز بشكل أكبر على اللقطة.

وتتيح Apple أيضًا للمطورين الخارجيين الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ Liquid Glass، مما يعني أن تطبيقاتك المفضلة قد تتوافق قريبًا مع هذا المظهر الديناميكي.

ومن خلال ميزة Genmoji، قد أصبح بإمكان المستخدمين القيام بإدماج لرمزين تعبيريين لإنشاء رموز جديدة، بدلًا من القيام بالاعتماد فقط على الوصف النصي، كما حصلت أداة Image Playground على دعم لإنشاء الصور باستخدام روبوت ChatGPT التابع لشركة OpenAI.