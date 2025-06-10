إسلام عنان: المتحور الجديد أقل خطورة.. ولكن أكثر انتشارا وتماسكا مع خلايا الجسم

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا سيظل دائما يتحور لأن طبيعته دائمة التحور باستمرار، والمتحور الجديد «نيمبوس» الموجود حاليا ليس الأخير، مشيرا إلى أن نسبة التحور في الشهر الماضي على مستوى العالم 2% وتطورت هذا الشهر إلى 10% من إجمالي الإصابات.

وأضاف عنان في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن زيادة حجم الإصابات على مدار شهر هو المعدل الطبيعي حسب تصريحات منظمة الصحة العالمية، مما أدى إلى دخول المتحور الجديد لجدول متحورات الكورونا تحت المتابعة، مشيرا إلى أن المتحور الجديد لا يؤدي إلى زيادة الدخول إلى المستشفي ولكنه إنتشر في 22 دولة بشكل سريع.

وتابع: «هناك جدول بمنظمة الصحة العالمية ل6 متحورات تحت المتابعة منهم متحور واحد تحت الاهتمام»، مؤكدا على أن المتحور الجديد أكثر انتشارا وأكثر تماسكا مع خلايا الجسم ولكنه لا يشكل خطرا كالمتحورات السابقة، وأعراضه إحتقان الحلق وإرتفاع درجة الحرارة وتكسير الجسم وألم البطن.