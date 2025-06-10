كوب ماء كل ساعة.. أهم خطوة للتعافي الغذائي بعد انتهاء عيد الأضحى

حذر الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي من الممارسات الغذائية الخاطئة التي يرتكبها كثيرون خلال عيد الأضحى والتى تؤثر على صحة الجسم .

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية اية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد أن كثيرين أهملوا تناول طبق السلطة الخضراء خلال العيد لصالح اللحوم ، معتبرا أن إعادة إدخال السلطة إلى الوجبات هو تصحيح ضروري لهذا الخطأ، مشددا على أهمية البدء بطبق السلطة قبل تناول البروتينات والنشويات.

وتابع قائلا : إن أول وأهم خطوة للتعافي الغذائي هي شرب كميات وفيرة من المياه، موزعة على مدار اليوم، بمعدل كوب ماء كل ساعة منذ الاستيقاظ وحتى النوم.