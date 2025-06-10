مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: الاعتراف الفرنسي والبريطاني بالدولة الفلسطينية يرسخ لحل الدولتين

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الاعتراف الفرنسي والبريطاني بالدولة الفلسطينية يرسخ لحل الدولتين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة:" الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية يزيد الضغط على الولايات المتحدة، مضيفا:" نرفض وجود كيانات مسلحة مدعومة من الاحتلال داخل قطاع غزة".

وتابع مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة:" مجلس الأمن يتحمل مسؤولية فشل إصدار قرار بوقف الحرب على غزة".

وأكمل مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة : لن نسمح بأن يتم التلاعب بمصير الشعب الفلسطيني، ومجلس الأمن غير قادر على تحمل مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية".

ولفت مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: “سننضم إلى إسبانيا في مشروع قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية”.