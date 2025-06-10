تقرير أممي يفضح جرائم الاحتلال في قطاع غزة | تفاصيل

استعرض برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، عدد من الملفات الهامة على رأسها التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة .

وسلط البرنامج الضوء على تقرير لجنة التحقيق الأممية الذي أكد أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة "تشكل جريمة حرب وإبادة جماعية"، خاصة بعد استهداف طالبي المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

كما تطرق البرنامج إلى اتساع رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب إرسال قوات من المارينز إلى لوس أنجلوس، وسط انتقادات حادة من حاكم كاليفورنيا.

من جهة أخرى، ناقش البرنامج نتائج القمة اللبنانية الأردنية في العاصمة عمّان، حيث أكد الملك عبدالله الثاني وقوف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب لبنان للحفاظ على استقراره، كما اتفق الطرفان على ضرورة: وقف الحرب على غزة فورًا، ضمان تدفق المساعدات الإنسانية.