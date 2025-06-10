أونروا: الاحتلال يجبر سكان غزة على السير عشرات الكيلومترات للحصول على المساعدات

أكدت وكالة أونروا، أن الاحتلال يجبر الآلاف من سكان غزة للسير عشرات الكيلومترات للحصول على المساعدات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.





قالت أونروا: “يجب أن يكون إيصال المساعدات وتوزيعها بشكل آمن ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة”.

وأضافت أونروا:" يجب على إسرائيل رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات وتوزيعها بشكل آمن".

وتابعت أونروا: 12 ألف موظف تابعون للوكالة يواصلون تقديم خدماتهم في واحدة من أقسى البيئات وأشدها قسوة، مضيفة :" ترك الطعام يفسد والأدوية تنتهي صلاحيتها عمدا أمر شنيع".