برلماني: احتجاز السفينة مادلين جريمة مكتملة وآن الأوان لكسر حصار غزة

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض واحتجاز السفينة "مادلين" أثناء توجهها إلى قطاع غزة محملة بمساعدات إنسانية رمزية، معتبرا أن ما حدث هو "جريمة مكتملة الأركان" تكشف مجددا وجه الاحتلال الحقيقي وانتهاكه الصارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.

احتجاز السفينة "مادلين"

وأكد - في تصريح اليوم - أن اعتراض السفينة التي كانت ترفع رايات السلام وتحمل ناشطين من جنسيات مختلفة جاء في إطار سياسة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال لمنع أي جهد إنساني أو تضامني مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحصار المفروض على غزة أصبح عقابا جماعيا لشعب بأكمله يُحرم من الغذاء والدواء والحرية، لافتا إلى أن السفينة "مادلين"، رغم بساطة حمولتها، تحمل رسالة إنسانية ورمزية قوية للعالم، مفادها أن غزة ليست وحدها، وأن هناك ضمائر حية ما زالت ترفض الصمت أمام الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها أكثر من مليوني إنسان يعيشون في ظروف قاسية تحت وطأة القصف والحصار والدمار.

إجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي

وطالب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والفعال لإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي، وضمان الإفراج الفوري عن النشطاء المحتجزين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيد أو شرط، قائلا: " البيانات والشجب لم تعد كافية، والعالم اليوم أمام اختبار حقيقي يكشف مدى التزامه بمبادئ حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني."

وشدد "محسب"، على أهمية وجود ممرات إنسانية دائمة وآمنة تخضع لإشراف دولي مباشر، لضمان تدفق المساعدات إلى القطاع دون عوائق، مؤكدا أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الصمت الدولي تجاه سياسات الاحتلال، التي تستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتجويعه وحصاره بكل الطرق، مشيرا إلى أن استمرار الحصار الخانق على غزة، خاصة في ظل الحرب الأخيرة، قد فاقم من الأوضاع الإنسانية إلى حد غير مسبوق، محذرا من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع بسبب نقص الغذاء والماء والدواء، وحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة.

كما على ضرورة أن تتحرك المنظمات الحقوقية بشكل عاجل لتشكيل جبهة ضاغطة على المستوى الدولي، مطالبا بعقد جلسات طارئة في الهيئات الأممية لبحث الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، ومحاسبة إسرائيل على تجاوزاتها المتكررة للقانون الدولي، مشددا على أن مصر كانت ولا تزال لاعبا محوريا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتبذل جهودا مضنية على المستوى الدبلوماسي والإنساني لتخفيف معاناة أهالي غزة.