ناشطة سويدية : سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية والعالم يشاهد في صمت

أكدت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ أنها ليس لديها معلومات بما يحدث لزملائها الذين كانوا على متن السفينة مادلين في "إسرائيل".

وقالت في تصريحات لها "نطالب بالإفراج عن المحتجزين من النشطاء وفك الحصار عن قطاع غزة.

وأضافت :ما حدث لنا هو استمرار لانتهاك "إسرائيل" للقانون الدولي ونطالب بالإفراج عن المحتجزين من النشطاء وفك الحصار عن قطاع غزة.

وتابعت : سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية والعالم يشاهد ما يجري لهم في صمت وأقل ما يمكن فعله هو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأردفت "ما من كلمة تصف الخيانة التي ترتكبها حكومتنا فالحكومات متواطئة في ما يحصل في غزة من خلال دعمها جرائم "إسرائيل" بالقطاع.

وأكملت : استيلاء "إسرائيل" على سفينة المساعدات انتهاك للحقوق الدولية كنا تم اختطافنا في المياه الدولية وجلبنا إلى "إسرائيل" عنوة.

وذكرت : "إسرائيل" نفذت عملا غير قانوني باختطافها السفينة والنشطاء في المياه الدولية وهدفنا كان إدخال ما يمكن من مساعدات إلى غزة والتضامن مع الفلسطينيين في القطاع.

وواصلت تصريحاتها بالقول : دولة الاحتلال نفذت عملا غير قانوني باختطافنا في المياه الدولية وسنواصل محاولاتنا لوقف الفظائع التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

واتمت : لم أتمكن من توديع النشطاء المحتجزين ولا أخبار لدينا بشأن سلامتهم والنشطاء يتعرضون لانتهاكات لكنها لا تقارن بما يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة.