قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
مدرب الأهلي يتحدّى إنتر ميامي: لا نخشى ميسي وهدفنا الانتصار
لتسهيل عودة المسافرين.. سكك حديد مصر تُواصل تشغيل القطارات الإضافية حتى 16 يونيو
العثور على جثمان شاب لقى مصرعه في ظروف غامضة بأسوان
زلزال بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر يضرب كاليفورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر أكتوبر: الاستيلاء على السفينة مادلين عمل إجرامي وعدوان على القيم الإنسانية

جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر
جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على السفينة الإغاثية مادلين جريمة قرصنة مكتملة الأركان وتعدي سافر على القانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى أن هذا الفعل الإجرامي يجسد العقلية المتوحشة للاحتلال الذي لا يحترم المبادئ الأساسية للعدالة والإنسانية.

وشددت مديح في تصريحات صحفية له اليوم، على أن اعتراض سفينة مدنية كانت تحمل مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة المحاصر يمثل جريمة ضد المدنيين العزل، وضربة قاصمة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق أي تهدئة أو تسوية عادلة في غزة او المنطقة، ويعكس استخفاف الاحتلال بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضحت أن الاعتداء الإجرامي على السفينة مادلين يضاف إلى سجل الاحتلال الأسود الذي يشمل جرائم ضد الأبرياء واستهداف السفن الإغاثية والبعثات الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لردع إسرائيل عن استمرار عدوانها ووقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

ولفتت مديح إلى أن مصر ستظل داعمة ثابتة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأن الشعب المصري سيبقى مساندا لصمود الأشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم الكاملة ودولتهم المستقلة، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم الإسرائيلية لن تنال من عزيمة الشعوب الحرة، والشعب الفلسطيني بالأخص، بل تزيدها إصرارا على مواجهة الظلم والاحتلال بكل الوسائل المشروعة.

جيهان مديح الاحتلال الإسرائيلي مادلين غزة فلسطين اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة

بوصفة نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل كباب الحلة بخطوات سهلة وسريعة

برج السرطان

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025: تجنب التسرع

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تغيرات في الجسم تبدأ فورًا بعد الإقلاع عن التدخين.. احذر الإفراط في تناول هذه الأنواع من الجبن

بالصور

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

7 مكونات أساسية تجعل مزيل العرق الطبيعي مثل الجاهز.. إليك الطريقة

مزيل عرق
مزيل عرق
مزيل عرق

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد