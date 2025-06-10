مصر أكتوبر: الاستيلاء على السفينة مادلين عمل إجرامي وعدوان على القيم الإنسانية

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على السفينة الإغاثية مادلين جريمة قرصنة مكتملة الأركان وتعدي سافر على القانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى أن هذا الفعل الإجرامي يجسد العقلية المتوحشة للاحتلال الذي لا يحترم المبادئ الأساسية للعدالة والإنسانية.

وشددت مديح في تصريحات صحفية له اليوم، على أن اعتراض سفينة مدنية كانت تحمل مساعدات إنسانية وطبية إلى قطاع غزة المحاصر يمثل جريمة ضد المدنيين العزل، وضربة قاصمة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق أي تهدئة أو تسوية عادلة في غزة او المنطقة، ويعكس استخفاف الاحتلال بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضحت أن الاعتداء الإجرامي على السفينة مادلين يضاف إلى سجل الاحتلال الأسود الذي يشمل جرائم ضد الأبرياء واستهداف السفن الإغاثية والبعثات الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لردع إسرائيل عن استمرار عدوانها ووقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

ولفتت مديح إلى أن مصر ستظل داعمة ثابتة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأن الشعب المصري سيبقى مساندا لصمود الأشقاء الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم الكاملة ودولتهم المستقلة، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم الإسرائيلية لن تنال من عزيمة الشعوب الحرة، والشعب الفلسطيني بالأخص، بل تزيدها إصرارا على مواجهة الظلم والاحتلال بكل الوسائل المشروعة.