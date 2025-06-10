8 من نشطاء السفينة ‎مادلين يرفضون التوقيع على إجراءات الترحيل



أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن 8 من نشطاء السفينة ‎مادلين رفضوا التوقيع على إجراءات الترحيل، مشيرة إلي أنه سيتم احتجاز هم وترحيلهم قسريا.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، قد قالت إن السفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، أكملت مسارها "بأمان" نحو السواحل الإسرائيلية، مؤكدة أن ركابها سيُعادون إلى بلدانهم في وقت لاحق.

وزعمت الخارجية في بيان لها أن كمية "ضئيلة" من المساعدات التي كانت على متن السفينة سيتم نقلها إلى القطاع المحاصر عبر ما وصفته بـ"قنوات إنسانية حقيقية"، دون الإشارة إلى تفاصيل بشأن نوع أو حجم تلك المساعدات أو الجهة التي ستتولى إيصالها.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بقيام جيش الاحتلال بمصادرة السفينة واعتقال من كانوا على متنها، في عملية وصفتها جهات دولية وحقوقية بأنها تمثل "قرصنة بحرية" كونها وقعت في المياه الدولية، بعيدًا عن المجال البحري الإسرائيلي.