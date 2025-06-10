رتيبة النتشة تتهم المجتمع الدولي بالعجز عن وقف "آلة القتل الإسرائيلية" في غزة

اتهمت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الأهلي الفلسطيني، المجتمع الدولي بـ"العجز عن وقف آلة القتل الإسرائيلية" في قطاع غزة، محذرة من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل بشكل منهجي على تحويل القطاع إلى "منطقة غير قابلة للحياة" عبر سياسات التجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية.



وكشفت النتشة خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار" أن إسرائيل تستخدم الغذاء والدواء كأداة مساومة لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وأكدت أن الاحتلال "لا يحترم القانون الدولي ولا يلتزم بقرارات المنظمات الدولية".



وأشارت النتشة إلى أن الإدارة الأمريكية توفر "غطاءً سياسيا" لدولة الاحتلال لتمكين مشروع "إسرائيل الكبرى" على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، معتبرة أن الوضع الحالي في غزة يعكس "فشلا ذريعا" للمنظومة الدولية في حماية المدنيين.