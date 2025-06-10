ضحايا الجوع.. نيران إسرائيل تحصد أرواح الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، استمرار سقوط ضحايا فلسطينيين في حوادث إطلاق النار قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة.

ووفقا للتقرير، ُأستشهد ما لا يقل عن 18 شخصًا وأصيب أكثر من 100 آخرين في حادثتين منفصلتين يومي الأحد والاثنين، عندما وقع إطلاق نار بالقرب من مراكز توزيع الغذاء في جنوب غزة.

وأكدت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ أنها ليس لديها معلومات بما يحدث لزملائها الذين كانوا على متن السفينة مادلين في "إسرائيل".

وقالت في تصريحات لها "نطالب بالإفراج عن المحتجزين من النشطاء وفك الحصار عن قطاع غزة.

وأضافت : ما حدث لنا هو استمرار لانتهاك إسرائيل" للقانون الدولي ونطالب بالإفراج عن المحتجزين من النشطاء وفك الحصار عن قطاع غزة.

وتابعت : سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية والعالم يشاهد ما يجري لهم في صمت وأقل ما يمكن فعله هو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت:"ما من كلمة تصف الخيانة التي ترتكبها حكومتنا فالحكومات متواطئة في ما يحصل في غزة من خلال دعمها جرائم "إسرائيل" بالقطاع.