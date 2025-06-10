ضباط إسرائيليون يطالبون الحكومة إتمام صفقة المحتجزين وإنهاء حرب غزة

طالب 41 ضابطا وجندي احتياط، الحكومة الإسرائيلية إتمام صفقة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



و‌رفض ‏ضباط إسرائيليون، في رسالة موجهة إلى نتنياهو مواصلة الالتحاق بالقتال في غزة.

وقال ‌‏ضباط إسرائيليون لنتنياهو:" لن نستمر في الحرب التي تخدم بقائك في السلطة".

وتابع ضباط إسرائيليون: “الحرب في غوى تهدف إلى الحفاظ على حكم نتنياهو وسموتريتش وبن جفير، ونتنياهو سيرسل جنود الجيش لقتلهم في غزة”.

وأكمل ضباط إسرائيليون: حكومة نتنياهو فقدت شرعيتها الشعبية والأخلاقية".

