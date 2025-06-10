عائلات الأسرى الإسرائيليين: سئمنا مناورات وعروض نتنياهو الكاذبة

أعربت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين عن استيائها من قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"بث معلومات بشأن التقدم في مفاوضات صفقة التبادل عبر وسائل الإعلام مرة أخرى"، معتبرةً ذلك جزءًا من "مناورات إعلامية وعروض كاذبة" لم تعد العائلات تحتملها.

وقالت الهيئة إن "لا حاجة لاختراعات جديدة"، مؤكدة أن هناك اتفاقًا شاملًا مطروحًا على الطاولة "يمكن لنتنياهو التوقيع عليه غدًا إذا أراد"، مشددة على أن "الأغلبية الساحقة من الشعب الإسرائيلي تريد اتفاقًا يعيد جميع المخطوفين حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب في غزة".

وأضاف البيان: "نريد إعادة جميع المخطوفين من غزة دون تمييز أو تصنيفات، ودون فصل قاسٍ بين دم وآخر"، داعية الحكومة إلى التخلي عن السياسات التي تفرق بين الأسرى على أسس عسكرية أو مدنية.

واختتمت الهيئة بيانها بتوجيه دعوة مباشرة لنتنياهو، جاء فيها: "نأمل أن يظهر رئيس الوزراء الشجاعة اللازمة لاختيار المسار الوحيد القادر على تحقيق الانتصار الحقيقي – إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم".