تقارير إعلامية: ترامب يتحدث هاتفيا مع نتنياهو .. اليوم

كشف موقع أكسيوس الإخباري، أنه من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونال ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب مصدر مطلع.

يأتي وسط الاضطرابات التي تضرب لوس أنجلوس، بسبب احتجاجات المهاجرين، واعتقلت السلطات الأمريكية حوالي 60 شخصا ليل الأحد خلال مواجهات مع محتجين ضد سياسة ترامب المناهضة للهجرة.

وذكرت الشرطة الأمريكية، أن الوضع تفاقم خلال تظاهرة عندما "أصبح العديد من المشاركين فيها عنيفين" وهاجموا مبانيَ وسيارة شرطة.

أعلنت السلطات أن وسط مدينة لوس أنجلوس بأكمله هي منطقة "تجمع غير قانوني"، بعد ثالث يوم على التوالي للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون.

وتصاعدت التوترات، بشكل كبير في أعقاب الأوامر الاستثنائية والمثيرة للجدل التي أصدرها ترامب بنشر الحرس الوطني، وتعبئة القوات العسكرية النظامية، رغم معارضة المسؤولين المحليين.

وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ردا على الأمر غير المسبوق، وردت قوات إنفاذ القانون باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، في محاولة لتفريق الحشود.