قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء القرعة العلنية لآبار الشباب بقرية أولاد عبدالله بالوادي الجديد
القاهرة مستقرة.. سحب تغطي بعض المحافظات مصحوبة بالأمطار| الطقس اليوم
ننشر الصور الأولى لحادث الغردقة رأس غارب.. مصرع شخصين وإصابة 25
إنجاز مشرف.. رئيسة القومي للطفولة والأمومة تهنئ ميار عثمان لفوزها بلقب «تحدي القراءة العربي»
مصرع شخصين وإصابة 25 بينهم فرنسي وإيطالي و3 روس في حادث بطريق الغردقة رأس غارب
حكم ترك صلاة الجمعة مع الالتزام بباقي الفروض.. أمين الفتوى يوضح
أخبار التوك شو| لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية.. رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
اعتراض وتدمير مسيرة بمنطقة مكة المكرمة
أستاذ علوم سياسية: القمة الروسية الأفريقية خطوة لتعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي
بدءا من الليلة.. ننشر مواعيد تشغيل خطوط المترو والمونوريل والـLRT بالتوقيت الشتوي
الصلاة على النبي أم الاستغفار؟ مجدي عاشور يكشف أفضل الأعمال في ليلة الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 25 بينهم فرنسي وإيطالي و3 روس في حادث بطريق الغردقة رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد طريق الغردقة – رأس غارب، بالقرب من منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين، بينهم 5 سائحين أجانب يحملون الجنسيات الفرنسية والإيطالية والروسية، بواقع فرنسي وإيطالي وثلاثة روس.


تفاصيل الحادث
وقع الحادث بمنطقة جبل الزيت على طريق الغردقة – رأس غارب، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 25 شخصًا بإصابات متنوعة، من بينهم خمسة أجانب، بينهم مواطن فرنسي وآخر إيطالي وثلاثة مواطنين روس.


تحرك للتعامل مع المصابين
وشهد موقع الحادث تحركًا للتعامل مع تداعيات الواقعة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وحصر أعداد المصابين والضحايا.


التحقيق في ملابسات الحادث
وتجري متابعة ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه والظروف التي أدت إلى وقوعه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لنتائج الفحص والتحقيقات.


ويُعد طريق الغردقة – رأس غارب من الطرق الحيوية بمحافظة البحر الأحمر، نظرًا لأهميته في الربط بين مدن المحافظة، وحركة التنقل والنقل السياحي، ما يبرز أهمية الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين والسائحين.


الكلمات المفتاحية: حادث الغردقة رأس غارب، جبل الزيت، مصرع شخصين، إصابة 25 شخصًا، السياح الروس والفرنسيون والإيطاليون

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة مدن البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

استقالة مدير المدرسة

بصرف على الامتحانات 18 ألف جنيه من قوت عيالي.. مدير مدرسة يعلن استقالته بفيسبوك

الصلاة

حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. دار الإفتاء تجيب

تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي المصري بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة

البنك الأهلي يرفع العائد على شهادات الادخار بعد قرار المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة.. التفاصيل

تفاصيل شهادات استثمار بنك مصر بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع الفائدة

بعضها ارتفع وبعضها ثابت.. ماذا حدث في شهادات ادخار بنك مصر بعد قرار المركزي اليوم برفع الفائدة؟

وائل جمعة

خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات

ترشيحاتنا

السفير التركي بالقاهرة

السفير التركي: نعارض استئناف الحرب ضد إيران.. وندين الهجمات ضد السعودية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو ينشر فيديو للأحزاب العربية في إسرائيل وهي تردد «بلادي بلادي».. ويزعم: يغنون للسلاح والانتقام

وزيرة العمل والضمان الاجتماعي السابقة فاطمة بانييث

تأكيد وفاة وزيرة العمل الإسبانية السابقة فاطمة بانييث في حادث تصادم القطارين

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد