مصرع شخصين وإصابة 25 بينهم فرنسي وإيطالي و3 روس في حادث بطريق الغردقة رأس غارب

شهد طريق الغردقة – رأس غارب، بالقرب من منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين، بينهم 5 سائحين أجانب يحملون الجنسيات الفرنسية والإيطالية والروسية، بواقع فرنسي وإيطالي وثلاثة روس.



تفاصيل الحادث

وقع الحادث بمنطقة جبل الزيت على طريق الغردقة – رأس غارب، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 25 شخصًا بإصابات متنوعة، من بينهم خمسة أجانب، بينهم مواطن فرنسي وآخر إيطالي وثلاثة مواطنين روس.



تحرك للتعامل مع المصابين

وشهد موقع الحادث تحركًا للتعامل مع تداعيات الواقعة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وحصر أعداد المصابين والضحايا.



التحقيق في ملابسات الحادث

وتجري متابعة ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه والظروف التي أدت إلى وقوعه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لنتائج الفحص والتحقيقات.



ويُعد طريق الغردقة – رأس غارب من الطرق الحيوية بمحافظة البحر الأحمر، نظرًا لأهميته في الربط بين مدن المحافظة، وحركة التنقل والنقل السياحي، ما يبرز أهمية الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين والسائحين.



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