يائير جولان يهاجم نتنياهو مجددا .. شعار النصر المطلق أكذوبة

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير جولان بأنه لم يتبق وقت ويجب إعادة الأسرى المتبقين في غزة فوراً، وذلك وسط أنباء عن أن رئيس الأركان ورئيس الحكومة قررا زيادة وتيرة العملية العسكرية في غزة بعد اجتماعهما أمس.

ذكر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان: شعار النصر المطلق الذي يستخدمه نتنياهو مجرد كذبة وليس أكثر من ذلك.



اعتبر يائير جولان أن احتلال قطاع غزة ليس هدفا أمنيا بل خطوة سياسية تضعف أمن إسرائيل وتعرض حياة المختطفين والجنود للخطر.

يأتي ذلك فيما قالت سرايا القدس: استولينا على مسيرة صهيونية من نوع إيفو ماكس شرق مخيم جباليا وحصلنا على معلومات مهمة داخلها.