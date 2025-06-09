لحماية عمالها من لهيب الصيف.. السعودية تحظر العمل تحت الشمس من 15 يونيو

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، وذلك اعتبارًا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2025، خلال الفترة الممتدة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة مساءً، في جميع مناطق المملكة.

وأوضح الوزير السعودي عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي أن هذا القرار يأتي بالتعاون مع المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، ويهدف إلى الحد من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها العاملون نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

وأكد الراجحي التزام الوزارة الراسخ بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، بما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة المهنية، ويجسد حرص المملكة على حماية حقوق العاملين وصون سلامتهم في مواقع العمل المختلفة.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من سلسلة السياسات المنظمة لسوق العمل والرامية إلى تحسين ظروفه، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة المهنية وصون صحة العاملين.

كما تسهم التدابير الوقائية المصاحبة له في الحد من حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على العمل الميداني في الهواء الطلق.