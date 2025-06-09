وزارة الحج السعودي تكرم مكتب شؤون حجاج مصر لدوره البارز في التواصل مع ضيوف الرحمن

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كرمت وزارة الحج والعمرة السعودية، مكتب شؤون حجج مصر، تقديرا لدوره المتميز في التواصل ، وفي إنجاح الأعمال الاتصالية والتنسيقية خلال موسم الحج الحالي 1446 هـ.

وتسلم الجائزة مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج خلال حفل "ختامه مسك" السنوي لتكريم المتميزين في جائزة "لبيتم" للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، والاحتفاء بعدد من مكاتب شؤون الحجاج والجهات غير الربحية، تقديرًا لجهودهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1446هـ.



يأتي ذلك تقديرًا لما شهده موسم حج القرعة هذا العام من تنسيق متميز الأمر الذي قوبل بإشادة من الحجيج ومن السلطات السعودية.



واتسمت بعثة القرعة هذا العام بالتنظيم الشديد وقامت البعثة باختيار مواقع الفنادق بالقرب من الحرمين المكي والنبوي للتسهيل على الحجاج الذهاب للصلاة، كما نظمت زيارات جماعية للحجاج للروضة الشريفة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة.



وقامت البعثة، كذلك بمساعدة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة لأداء عمرة القدوم ومناسك الحج ، في المشاعر المقدسة وحتى العودة إلى مكة المكرمة.