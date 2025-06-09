هجوم غير مسبوق.. روسيا تطلق 500 طائرة مسيرة على أوكرانيا في ليلة واحدة

شهدت أوكرانيا الليلة الماضية الاثنين هجوما غير مسبوق من قبل روسيا، شمل 499 صاروخا وطائرة مسيرة - بما في ذلك صواريخ كينجال الباليستية وطائرات بدون طيار من طراز شاهد - والتي استهدفت بشكل رئيسي غرب البلاد والعاصمة كييف، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

ووفقًا للجيش الأوكراني، أُسقط 479 هدفًا، منها 292 هدفًا عن طريق الاعتراض المباشر و187 هدفًا عن طريق التشويش الإلكتروني.

في الوقت نفسه، أُبلغ عن ضربات مباشرة في مدينة ريفنا، وإصابة مبنى مكاتب في منطقة ديرنيتسا بكييف.

وأصدر سلاح الجو الأوكراني تحذيرات في جميع أنحاء البلاد، بينما انطلقت طائرات مقاتلة بولندية إثر تهديد محتمل للمجال الجوي في الغرب.

وفي كلمة ألقاها الليلة الماضية، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين إلى اليقظة، مضيفًا أن كييف تنتظر موافقة أمريكية عاجلة لشراء أنظمة دفاع جوي جديدة.

في غضون ذلك، نفذت أوكرانيا هجومًا بحريًا نادرًا على الأراضي الروسية: إذ زعمت القوات الخاصة الأوكرانية أنها نجحت في إصابة طائرتين مقاتلتين، يبدو أنهما من طرازي ميج-31 وسوخوي، في مطار سابليكا بمنطقة نيجني نوفغورود، على بُعد حوالي 650 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية.

وهذا هو المطار الذي تقلع منه طائرات ميج-31K المسلحة بصواريخ كينجال.

في الوقت نفسه، هاجمت طائرات أوكرانية بدون طيار مصنعًا حيويًا لتشغيل منظومة الأسلحة الروسية في مدينة تشيبوكساري، مما تسبب في حريق كبير وتوقف الإنتاج.

ميدانيًا، أفاد الأوكرانيون أن الروس يتقدمون في منطقتي سومي ودونيتسك، لكنهم ينفون أي توغل في منطقة دنيبروبيتروفسك. وأشار حاكم منطقة سومي إلى أن "الوضع متوتر ولكنه تحت سيطرة قواتنا"، كما أكد الجيش الأوكراني استمرار القتال في دونيتسك.