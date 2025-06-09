الكرملين: روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا والوفاء باتفاقيات التبادل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قالت إن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا والوفاء باتفاقيات التبادل، وأن القوات الروسية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك تعمل على إنشاء منطقة عازلة.



وجاء أيضًا أن روسيا ستواصل الحوار مع أوكرانيا.. ولا اتفاق حول جولة جديدة من المحادثات، ولا حديث في الوقت الحالي عن الحاجة إلى مساعدة المنظمات الدولية لنقل رفات العسكريين الأوكرانيين إلى بلادهم.



وكشت أن خطة الدفاع الجوي لحلف الناتو تصادمية وستكلف دافعي الضرائب الأوروبيين ثمنا باهظا، وسنرد على الإجراءات العدوانية للناتو بما في ذلك انضمام أعضاء جدد.