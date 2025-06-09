روسيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، عن إعادة أول مجموعة من العسكريين الروس، تقل أعمارهم عن 25 عامًا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتسليم عدد مماثل من العسكريين الأوكرانيين، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.

وذكرت روسيا ، أنه قد تم اكتمال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: "بدأت عمليات التبادل لإعادة الأسرى الأوكرانيين وستستمر على عدة مراحل في الأيام القادمة ، في ظل القول بأن عملية التبادل معقدة للغاية وهناك العديد من التفاصيل الحساسة والمفاوضات مستمرة يوميا تقريبا ، والجرحى والمصابون بجروح خطيرة بالإضافة إلى من هم دون 25 من بين الفئات التي يجري استعادتها".



وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "عودة المجموعة الأولى من أسرى الحرب الروس ممن هم أقل من 25 عاما وفق اتفاقيات اسطنبول، حيث إن استعادة المجموعة الأولى من أسرانا تمت في مقابل تسليم عدد مماثل من أسرى الحرب الأوكرانيين".