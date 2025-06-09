صحة غزة: 47 شهيدًا خلال الساعات الـ24 الماضية.. وفرنسا تطلب حماية “مادلين”

أفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع عدد شهداء القطاع خلال يوم واحد لما يقرب من 50 شهيدًا في استمرار لعمليات الإبادة الصهيونية في القطاع المحاصر منذ نحو 100 يوم.

50 شهيدًا في يوم واحد

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنه قد ارتقى47 شهيدًا و388 مصابا نتيجة العمليات الإسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 54,927 شهيدا و126,615 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وزير خارجية فرنسا

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الفرنسي:" تواصلنا مع السلطات الإسرائيلية لتفادي أي حادثة فيما يتعلق بمواطنينا على السفينة مادلين وطواقمنا القنصلية موجودة لتوفير الحماية للمتطوعين على السفينة مادلين وطالبنا السلطات الإسرائيلية بتأمين حماية قنصلية لمواطنينا على السفينة".